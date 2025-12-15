Η Γερουσία της Γαλλίας ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026 - Real.gr

Οι γερουσιαστές της Γαλλίας ενέκριναν σήμερα τον προϋπολογισμό για το 2026, εξέλιξη που οδηγεί σε κρίσιμες και υψηλού ρίσκου διαβουλεύσεις μεταξύ Γερουσίας και Βουλής, οι οποίες αναμένεται να κορυφωθούν προς το τέλος της εβδομάδας.

Η άνω Βουλή, όπου κυριαρχούν οι συντηρητικές δυνάμεις, υπερψήφισε το τροποποιημένο σχέδιο νόμου με 187 ψήφους υπέρ και 109 κατά. Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα ο προϋπολογισμός είχε απορριφθεί από τη βαθιά διχασμένη Εθνοσυνέλευση, η οποία είχε καταψηφίσει τις προβλεπόμενες φορολογικές ρυθμίσεις.

Μετά τη σημερινή απόφαση, προβλέπεται η σύγκληση μιας κοινής επταμελούς επιτροπής από τα δύο νομοθετικά Σώματα την Παρασκευή, με στόχο την κατάρτιση μιας νέας εκδοχής του νομοσχεδίου. Το τελικό κείμενο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στις 23 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας, η κυβέρνηση είναι πιθανό να καταθέσει έκτακτο νομοσχέδιο, ώστε να διασφαλιστεί προσωρινά η χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών, η είσπραξη φόρων και η δυνατότητα δανεισμού με την έναρξη του νέου έτους, έως ότου εγκριθεί ο κανονικός προϋπολογισμός.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ την επόμενη χρονιά, από 5,4% που καταγράφηκε φέτος. Ωστόσο, τα περιθώρια πολιτικών κινήσεων είναι περιορισμένα, καθώς η κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση έχει ήδη οδηγήσει στην πτώση τριών κυβερνήσεων, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στις πρόωρες εκλογές του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Βουλή ενέκρινε το σκέλος του προϋπολογισμού που αφορά την κοινωνική ασφάλιση, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και η αναστολή της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό σύστημα.