Η Γκάνα συναινεί να υποδέχεται πολίτες χωρών της δυτικής Αφρικής που απελαύνονται από τις ΗΠΑ - Real.gr

Η Γκάνα δέχτηκε την αξίωση της Ουάσιγκτον να υποδέχεται υπηκόους χωρών της δυτικής Αφρικής που απελαύνονται από τις ΗΠΑ, έκανε γνωστό χθες Τετάρτη ο πρόεδρός της Τζον Μαχάμα.

«Μας ζητήθηκε από τις ΗΠΑ να υποδεχόμαστε υπηκόους τρίτων χωρών που απελαύνουν. Συμφωνήσαμε μαζί τους ότι οι υπήκοοι χωρών της δυτικής Αφρικής είναι αποδεκτοί», είπε ο κ. Μαχάμα στον Τύπο.

Κατά τον ίδιο, 14 άνθρωποι έφθασαν ήδη στην Γκάνα στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, ανάμεσά τους υπήκοοι Νιγηρίας, που πλέον έχουν επιστρέψει στις πατρίδες τους.

Περιφερειακή συμφωνία επιτρέπει σε υπηκόους κρατών της δυτικής Αφρικής να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς να χρειάζονται θεωρήσεις διαβατηρίων, από τη μια χώρα στην άλλη.

Οι απελάσεις σε τρίτες χώρες – με τις οποίες οι άνθρωποι που διώχνονται σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν καμιά σχέση – είναι ανάμεσα στα πιο εμβληματικά μέτρα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν έτσι απελαθεί στον Παναμά, στο Σαλβαδόρ, στο Νότιο Σουδάν…

Η συμφωνία που κλείστηκε ανάμεσα στην Γκάνα και τις ΗΠΑ καταγράφτηκε καθώς η Ουάσιγκτον αύξησε τους τελωνειακούς δασμούς σε προϊόντα που εισάγει από την αφρικανική χώρα κι ανακοίνωσε πως επιβάλλονται επίσης περιορισμοί στις βίζες που χορηγούνται σε Γκανέζους.

Ο κ. Μαχάμα αναγνώρισε χθες πως οι σχέσεις ανάμεσα στην Άκρα και την Ουάσιγκτον περνούν «τεταμένη» περίοδο και επισήμανε πως η κυβέρνησή του επιδιώκει να αυξηθούν οι εξαγωγές στην Κίνα.

Η γειτονική Νιγηρία από την πλευρά της αρνείται να συνάψει τέτοια συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Όταν της ζητήθηκε τον Ιούνιο να υποδεχτεί υπηκόους της Βενεζουέλας, αντέδρασε διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών Γιουσούφ Τούγκαρ καταγγέλλοντας την «πίεση» στις χώρες της Αφρικής.

Στην Γκάνα έγιναν τους τελευταίους μήνες διαδηλώσεις εναντίον της κοινότητας των μεταναστών από τη Νιγηρία, καθώς κατηγορείται για την αύξηση της εγκληματικότητας και της πορνείας, καθώς και για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Στα τέλη Ιουλίου, οι κυβερνήσεις της Γκάνας και της Νιγηρίας διεξήγαγαν συνομιλίες αναζητώντας τρόπους να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.