Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Real.gr

Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

13:15, 03/02/2026


Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα απαιτήσει από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι.

«Τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σ’ ένα χώρο στον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκονται μόνα τους… Δεν θα το δεχόμαστε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσεθ. «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα καταθέσει επίσης την ερχόμενη εβδομάδα ένα νέο νομοσχέδιο, που προβλέπει ότι τα διευθυντικά στελέχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα λογοδοτούν για παράνομα περιεχόμενα και περιεχόμενα μίσους.

Το Δεκέμβριο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Την εφαρμογή αυτού του μέτρου παρακολουθούν στενά άλλες χώρες, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, που εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν παρόμοια μέτρα με βάση την ηλικία.

