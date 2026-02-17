Η Ισπανία θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα μέσω του ΟΗΕ - Real.gr

Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα την παροχή προσεχώς, μέσω του ΟΗΕ, ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα, η οποία έχει βυθιστεί σε βαθιά οικονομική κρίση που επιδεινώνεται λόγω των πιέσεων της Ουάσινγκτον.

“Η Ισπανία θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα μέσω του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα αποτελείται από βασικά είδη διατροφής και προϊόντα υγιεινής”, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα και το ύψος της βοήθειας.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη συνάντηση στη Μαδρίτη μεταξύ του επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες και του Κουβανού ομολόγου του Μπρούνο Ροντρίγκες, όπου συζητήθηκε “η σημερινή κατάσταση στην Κούβα μετά την αυστηροποίηση του αμερικανικού εμπάργκο”.

Η Κούβα είναι αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση από τότε που σταμάτησαν οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, αλλά και λόγω των απειλών της Ουάσινγκτον για επιβολή τελωνειακών δασμών στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στο νησιωτικό κράτος.

Η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας εφαρμόζει από σήμερα μια δέσμη έκτακτων μέτρων που περιορίζουν την πώληση καυσίμων και μειώνουν τις δημόσιες μεταφορές, στη χώρα αυτή που πλήττεται από διακοπές στην ηλεκτροδότηση και ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα.