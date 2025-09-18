Η ισπανική εισαγγελία θα ερευνήσει «τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Γάζα - Real.gr

Quantcast
12:15, 18/09/2025
Η ισπανική εισαγγελία θα ερευνήσει «τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Γάζα

Η Ισπανία θα ερευνήσει «τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη Λωρίδα της Γάζας για να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), ανακοίνωσε η ισπανική εισαγγελία.

«Ο γενικός εισαγγελέας εξέδωσε απόφαση με την οποία ανακοινώνει τη σύσταση ομάδας εργασίας που θα αναλάβει να ερευνήσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γάζα», επεσήμανε η εισαγγελία.

Στόχος «να συγκεντρωθούν αποδείξεις και να τεθούν στη διάθεση του αρμόδιου οργάνου, με σεβασμό προς τις υποχρεώσεις της Ισπανίας όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα», πρόσθεσε η εισαγγελία.

«Η πρωτοβουλία αυτή της ισπανικής εισαγγελίας ακολουθεί τη σύσταση της Διεθνούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ (COI) για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία ζητεί από τις χώρες μέλη να συνεργαστούν με την έρευνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», εξηγεί η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την απόφαση του γραφείου του γενικού εισαγγελέα, η Ισπανία «έχει την υποχρέωση να παράσχει την απαραίτητη συνεργασία και βοήθεια» για τη διερεύνηση της υπόθεσης, «κάτι που νομιμοποιεί την έναρξη ερευνητικών διαδικασιών εντός του πεδίου των εξουσιών της εισαγγελίας, προκειμένου η αρχή της διεθνούς συνεργασίας να καταστεί πραγματική και αποτελεσματική».

Ο γενικός εισαγγελέας επεσήμανε ότι τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα μπορούν να χρησιμεύσουν ως «αποδεικτικά στοιχεία για εγκλήματα που διαπράχθηκαν».

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ, οι οποίοι φέρονται να έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Ωστόσο το δικαστήριο δεν έχει κατηγορήσει κανέναν από τους δύο για γενοκτονία.

Η Ισπανία είναι επίσης μεταξύ των χωρών που έχουν συμμετάσχει στην προσφυγή που κατέθεσε πρώτη η Νότια Αφρική ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης κατηγορώντας το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Διεθνές Δικαστήριο είχε καλέσει το Ισραήλ ήδη από τον Ιανουάριο του 2024 να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια γενοκτονίας.

Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου έχουν εκδώσει πολλές έκτακτες αποφάσεις, ζητώντας, μεταξύ άλλων, από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή της Ράφα ή να επιτρέψει την απρόσκοπτη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Όμως το Διεθνές Δικαστήριο δεν έχει αρχίσει ακόμη να εξετάζει το βασικό ζήτημα, αν δηλαδή το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια.

