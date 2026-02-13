Η καμπάνια της Samsung «Open Always Wins» στο Μιλάνο - Real.gr

Eντυπωσιακά εικαστικά εξωτερικής διαφήμισης της Samsung σε εμβληματικά τοπόσημα του Μιλάνου κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Η Samsung Electronics Co., Ltd., Παγκόσμιος Συνεργάτης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, φέρνει το πνεύμα των Χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026 στην καθημερινή ζωή, μέσω μιας ευρείας κλίμακας εξωτερικής διαφήμισης (out-of-home) σε όλο το Μιλάνο.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας της Samsung «Open Always Wins», η πρωτοβουλία αυτή «μεταμορφώνει» δρόμους, πλατείες και συγκοινωνιακούς κόμβους σε έναν «ζωντανό καμβά» — εναρμονίζοντας την ενέργεια των Αγώνων στον ρυθμό της πόλης.

Με πρωταγωνιστές τους αθλητές-πρεσβευτές της Ομάδας Samsung Galaxy, τα εικαστικά υμνούν τη θέληση, την ανθεκτικότητα και το πνεύμα ανοιχτής σκέψης που βρίσκονται στην καρδιά του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού ιδεώδους. Η σειρά αναδεικνύει τους Ιταλούς αθλητές Jacopo Luchini (Para Snowboard), Flora Tabanelli και Miro Tabanelli (Freestyle Skiing) και Ian Matteoli (Snowboard), να απολαμβάνουν αυτές τις ξεχωριστές στιγμές των Αγώνων απαθανατίζοντας τες με selfies, στο Samsung Galaxy Z Flip7 τους.

Η δράση εκτείνεται σε 10 κομβικά τοπόσημα, συμπεριλαμβανομένων των Duomo di Milano, Pirelli 39, San Badila and Corso Como και φέρνει τον ενθουσιασμό των χειμερινών αθλημάτων πέρα από τα στάδια, στην καρδιά της διοργανώτριας πόλης. Η διαφημιστική καμπάνια είναι ενεργή μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου, σε επιλεγμένες τοποθεσίες όπως San Badila, Durini μέχρι τις 15 Μαρτίου και Duomo di Milano μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Η Samsung συνεχίζει να συνδέει το όραμα της “Open Always Wins” με την τοπική έκφραση, ζωντανεύοντας σημαντικές στιγμές και φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά στη μαγεία των Αγώνων.

Τοποθεσίες της διαφημιστικής καμπάνιας:

• Duomo di Milano

• Bastioni di Porta Venezia

• Corso Como – Porta Garibaldi

• Pirelli 39

• Cadorna – Via Carducci – San Nicolao

• Via San Paolo

• Corso Venezia – Via Senato

• San Babila – Durini

• Largo La Foppa

• Palazzo Odeon