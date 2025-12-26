Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι εντείνει τους βομβαρδισμούς σε επαρχία στα σύνορα - Real.gr

Quantcast
Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι εντείνει τους βομβαρδισμούς σε επαρχία στα σύνορα

14:30, 26/12/2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Καμπότζη κατηγόρησε σήμερα την Ταϊλάνδη ότι «ενέτεινε τους βομβαρδισμούς της» το πρωί στην επαρχία Μπαντέι Μίντσι (βορειοδυτικά), ενώ οι δύο χώρες είναι σε συνομιλίες για την διευθέτηση των μεθοριακών τους διαφορών.

«Από τις 06.08 έως τις 07.15, ο στρατός της Ταϊλάνδης ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη F-16 για τη ρίψη τουλάχιστον 40 βομβών προκειμένου να εντείνει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή του χωριού Τσοκ Τσέι», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης.

Τα μέσα ενημέρωσης της Ταϊλάνδης μετέδωσαν επίσης σήμερα ότι οι δυνάμεις της Καμπότζης είχαν εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας κατά μήκος των συνόρων στην επαρχία Σα Καεο (νοτιοανατολικά), όπου πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς.

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη ξεκίνησαν τετραήμερες συνομιλίες την Τετάρτη με στόχο να τερματιστούν οι αιματηρές τους συγκρούσεις, σύμφωνα με τις αρχές της Καμπότζης. Η συνάντηση γίνεται σε συνοριακό σταθμό στην επαρχία Τσανταμπούρι της Ταϊλάνδης (νοτιοανατολικά).

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μάνετ δήλωσε σήμερα μέσω Facebook ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν «τρόπους για να διασφαλιστεί η κατάπαυση πυρός κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης».

Οι δύο χώρες, που εμπλέκονται για δεκαετίες σε διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη κατά μήκος των συνόρων τους, είχαν ήδη αναμετρηθεί στρατιωτικά τον Ιούλιο. Πέντε μέρες μαχών εκείνο τον μήνα, στο έδαφος και στους αιθέρες, άφησαν πίσω 43 νεκρούς και κάπου 300.000 εκτοπισμένους στις δυο πλευρές των συνόρων.

