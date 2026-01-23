Η κάτω Βουλή της Ιαπωνίας διαλύθηκε και επίσημα - Ανοίγει ο δρόμος για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές - Real.gr

Η κάτω Βουλή της Ιαπωνίας διαλύθηκε κι επισήμως σήμερα, με ανακοίνωση του προέδρου του σώματος, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών την 8η Φεβρουαρίου από την πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Ο πρόεδρος της κάτω Βουλής ανέγνωσε στο ημικύκλιο επιστολή που επισημοποιεί τη διάλυσή του, με φόντο την παραδοσιακή κραυγή «μπανζάι!» πολλών από τους βουλευτές.

Η κ. Τακαΐτσι, η εθνικίστρια πολιτικός η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη πρωθυπουργός στην ιστορία του αρχιπελάγους της Ασίας, μοιάζει να βάζει στοίχημα ότι η υψηλή δημοτικότητά της θα ενισχύσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της παράταξής της, του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ).