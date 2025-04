Blue Origin: Η Κέιτι Πέρι, η Λόρεν Σάντσεζ και άλλες τέσσερις γυναίκες ταξίδεψαν στο διάστημα - BINTEO - Real.gr

Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι πραγματοποίησε σήμερα ένα σύντομο ταξίδι αμιγώς γυναικείο στο διάστημα, σε μια περιπέτεια την οποία προτείνει ο πολυεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος και έχουν την ευκαιρία να ζήσουν λίγοι προνομιούχοι.

Η Κέιτι Πέρι ταξίδεψε με το διαστημικό σκάφος της Blue Origin, της διαστημικής εταιρείας του ιδρυτή της Amazon, πετώντας σε ύψος άνω των 100 χιλιομέτρων, προτού επιστρέψει και πάλι στη Γη.

Συνεπιβάτιδές της ήταν άλλες πέντε γυναίκες, μεταξύ αυτών η Λόρεν Σάντσεζ, η αρραβωνιαστικιά του Μπέζος. Η απογείωση έλαβε χώρα στο δυτικό Τέξας, λίγο μετά τις 08.30 τοπική ώρα (16.30 ώρα Ελλάδας).

Ο πύραυλος, πλήρως αυτοματοποιημένος, απογειώθηκε κατακόρυφα και η κάψουλα αποσπάστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, προτού επιστρέψει στη Γη.

Πρόκειται για την πρώτη 100% γυναικεία πτήση στο διάστημα έπειτα από τη σόλο πτήση της Σοβιετικής Βαλεντίνα Τερέσκοβα, το 1963.

Πρόκειται επίσης για την ενδέκατη κατά σειρά υποτροχιακή επανδρωμένη πτήση που πραγματοποιεί η Blue Origin, η οποία προτείνει εδώ και χρόνια αυτές τις εμπειρίες διαστημικού τουρισμού, η τιμή των οποίων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, χάρη στον πύραυλό της New Shepard.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας διάρκειας περίπου 10 λεπτών, οι έξι επιβάτες περνούν τη γραμμή Κάρμαν, που σηματοδοτεί στα 100 χιλιόμετρα το σύνορο του διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή Συνθήκη.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε προσφάτως στο περιοδικό Elle, η Κέιτι Πέρι εξηγούσε πως λαμβάνει μέρος σε αυτήν την περιπέτεια «για την κόρη της Ντέιζι», την οποία έχει αποκτήσει με τον διάσημο Βρετανό ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, «προκειμένου να την παρακινήσει να μην βάζει ποτέ όρια στα όνειρά της».

«Ανυπομονώ τόσο πολύ να δω την έμπνευση και τη λάμψη να καθρεπτίζονται στα μάτια της όταν θα δει τον πύραυλο και θα επιστρέψει στο σχολείο την επόμενη ημέρα λέγοντας: “Η μαμά πήγε στο διάστημα”», έλεγε η τραγουδίστρια της αμερικανικής ποπ.

“I think this experience has show me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give and how loved you are…” — Katy Perry talks about her experience flying to space with Blue Origin. pic.twitter.com/brNAV6ajzh

— Katy Perry Today (@todaykatyp) April 14, 2025