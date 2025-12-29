Η Κίνα ανακοίνωσε «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν - «Στρατιωτικό εκφοβισμό» καταγγέλλει η Ταϊπέι - Real.gr

Η Κίνα ανήγγειλε σήμερα «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, με χρήση πραγματικών πυρών, που αναμένεται να διεξαχθούν από αύριο Τρίτη σε πέντε περιοχές σε ύδατα και στον εναέριο χώρο περί τη νήσο.

«Από την 29η Μαρτίου, η διοίκηση ανατολικού θεάτρου του ΛΑΣ (σ.σ. «λαϊκού απελευθερωτικού στρατού», των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων) αναπτύσσει μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων για τη διεξαγωγή κοινών γυμνασίων με την ονομασία ‘Αποστολή Δικαιοσύνη 2025’», σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφεται από τον ταξίαρχο Σι Γι, εκπρόσωπο της διοίκησης.

Η Ταϊβάν καταγγέλλει «στρατιωτικό εκφοβισμό»

Η Ταϊπέι κατήγγειλε σήμερα ότι το Πεκίνο επιδίδεται σε «στρατιωτικό εκφοβισμό», μετά την αναγγελία «μεγάλων» γυμνασίων των ενόπλων δυνάμεων της Κίνας γύρω από τη νήσο.

«Η Ταϊβάν εκφράζει τη σθεναρή καταδίκη της» για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από πλευράς των κινεζικών αρχών και την χρήση στρατιωτικού εκφοβισμού για να απειληθούν γειτονικές χώρες», σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπρόσώπου της προεδρίας της νήσου Κάρεν Κούο.

Ο στρατός της Ταϊβάν ανακοίνωσε πως ανέπτυξε «δυνάμεις», αντιδρώντας στα άμεσα επικείμενα γυμνάσια, που χαρακτηρίστηκαν «μεγάλα» από την Κίνα. «Δημιουργήθηκε κέντρο αντίδρασης κι αναπτύχθηκαν προσήκουσες δυνάμεις», ανέφερε και πρόσθεσε πως στοιχεία του «διεξήγαγαν άσκηση ταχείας αντίδρασης».