Η Κίνα αποκαλύπτει τη στρατιωτική της ισχύ: Διηπειρωτικοί πύραυλοι, stealth και υποβρύχια drones στη μεγαλειώδη παρέλαση - Real.gr

Η Κίνα παρουσίασε ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο – διηπειρωτικούς πυραύλους, υποβρύχια drones, υπερηχητικά όπλα και λέιζερ – κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο. Και έστειλε μήνυμα ισχύος...

Από έναν αναβαθμισμένο πύραυλο με πυρηνική γόμωση και σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια μέχρι τα λέιζερ αντιαεροπορικής άμυνας, τα υπερηχητικά όπλα και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα που θα μπορούσαν να κατακλύσουν τις γύρω θάλασσες, η Κίνα έστειλε σήμερα ένα ευρύ μήνυμα αποτροπής με τη μεγαλύτερη παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, σημειώνει το Reuters.

Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες λένε πως ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε με την παρέλαση ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες – τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τους γείτονες της Κίνας, συν τις περιφερειακές δυνάμεις της Ινδίας και της Ρωσίας καθώς και χώρες που θα μπορούσαν να αγοράσουν κινεζική τεχνολογία.

China unveiled its land-, sea-, and air-based strategic forces as the nuclear triad for the first time in Wednesday’s V-Day military parade. The triad included JingLei-1 air-based long-range missile, JuLang-3 submarine-launched intercontinental missile, DongFeng-61 land-based… pic.twitter.com/7ZnOYI0xzM — People’s Daily, China (@PDChina) September 3, 2025

«Παρ’ όλα τα επιχειρησιακά ερωτήματα που περιβάλλουν μερικά απ’ αυτά τα νέα στοιχεία, η Κίνα έστειλε ένα μήνυμα τεχνολογικής προόδου και στρατιωτικής ισχύος σε όλα τα μέτωπα – είναι πράγματι πολλά αυτά που θα πρέπει να σκεφτούν οι αντίπαλοι αμυντικοί σχεδιαστές», λέει ο αναλυτής ζητημάτων ασφαλείας Αλεξάντερ Νιλ που έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη.

🇨🇳At the grand military parade, China unveiled the DF-5C intercontinental nuclear missile — said to be capable of striking anywhere on the planet 🕊️Ironically, the ceremony ended with the release of 80,000 “doves of peace.” Experts note that Beijing is rapidly closing the gap… pic.twitter.com/bf1Lo0yLrK — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

Ο Τζέιμς Τσαρ, σινολόγος ερευνητής αμυντικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα S. Rajaratnam School of International Studies, λέει πως το βεληνεκές των νέων όπλων που επιδείχθηκαν υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να μπορούν να ελέγξουν τις γύρω θάλασσες σε οποιαδήποτε σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

«Ο συνδυασμός των θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων που διαθέτουν και επίσης των πυραύλων θα δημιουργήσει μια περιοχή στην οποία το πολεμικό ναυτικό άλλων χωρών δεν θα μπορούσε καν να σκεφτεί να επέμβει σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη», δήλωσε ο Τσαρ.

🇨🇳The Parade in Beijing in honour of the 80th anniversary of the end of WW II has passed Nuclear triad. China has shown all its missiles with nuclear warheads at once for the first time. The video shows air-, submarine-, and land-based intercontinental missiles. 📌The new DF-61… pic.twitter.com/1Tn2s0QtvE — Tony (@Cyberspec1) September 3, 2025

Συγκεκριμένα τα νέα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα σε σχήμα τορπίλης και μια σειρά υπερηχητικών όπλων που μπορούν να εκτοξευθούν από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους – ιδιαίτερα αν συνδυασθούν με τον αυξανόμενο αριθμό των μέσου βεληνεκούς κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων DF-26 που μπορούν να πλήξουν πλοία και βάσεις, όπως το Γκουάμ.

Πέραν της επίδειξης ακρίβειας και πειθαρχίας κατά την παρέλαση, παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με τις πλήρεις δυνατότητες των νέων όπλων, λέει ο Τσαρ.

This is the first time in the world that five models of cutting-edge stealth fighter jets have appeared in one parade. All of the five models — the J-20, J-20A, J-20S and J-35A of the PLA Air Force as well as the PLA Navy’s J-35 — thundered past the Tian’anmen Square in central… pic.twitter.com/M9V2IFQNnl — China Daily (@ChinaDaily) September 3, 2025

Αναλυτές έχουν επισημάνει πως η Κίνα θα πρέπει να εξασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα για να διασφαλίσει την επιτυχία σε οποιαδήποτε σύγκρουση για την Ταϊβάν – κάτι που δεν είναι εύκολο, δεδομένης της παραδοσιακής ναυτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ σε όλη την Ανατολική Ασία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters