Η Κίνα δηλώνει αντίθετη σε «οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης» παλαιστινιακών εδαφών - Real.gr

15:00, 12/02/2026
Η Κίνα δήλωσε σήμερα πως αντιτίθεται σε «οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης» παλαιστινιακού εδάφους, μετά την έγκριση, την Κυριακή από το Ισραήλ, μέτρων που ενισχύουν σημαντικά τον έλεγχό του επί της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη.

«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν αντίθετη στην κατασκευή νέων οικισμών στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος και σε κάθε απόπειρα προσάρτησης ή καταπάτησης παλαιστινιακού εδάφους που υπονομεύει τα θεμέλια της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν.

Νέα μέτρα, που εγκρίθηκαν την Κυριακή από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, καθιστούν ευκολότερες τις αγορές γης για τους ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967.

Επιτρέπουν επίσης στις ισραηλινές αρχές να διοικούν ορισμένους ιερούς τόπους, ακόμα κι όταν αυτοί βρίσκονται μέσα σε ζώνες που έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Καθώς δημιουργούν φόβους για προσάρτηση, δέχθηκαν πολλές επικρίσεις σε διεθνές επίπεδο.

«Η Δυτική Όχθη είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους», δήλωσε ο κινέζος εκπρόσωπος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

