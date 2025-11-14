Quantcast
Η Κίνα εκφράζει «μεγάλη δυσαρέσκεια» και «σφοδρή αντίθεση» για την πώληση όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν - Real.gr
real player

Η Κίνα εκφράζει «μεγάλη δυσαρέσκεια» και «σφοδρή αντίθεση» για την πώληση όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν

12:45, 14/11/2025
Η Κίνα εκφράζει «μεγάλη δυσαρέσκεια» και «σφοδρή αντίθεση» για την πώληση όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν

Η Κίνα εξέφρασε τη «μεγάλη της δυσαρέσκεια και την σφοδρή της αντίθεση» στην έγκριση πώλησης όπλων από την Ουάσινγκτον στην Ταϊβάν, της πρώτης από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το θέμα της Ταϊβάν βρίσκεται στο κέντρο των θεμελιωδών συμφερόντων της Κίνας και συνιστά απόλυτη κόκκινη γραμμή στις σινοαμερικανικές σχέσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. «Η Κίνα είναι πολύ δυσαρεστημένη και αντιτίθεται σφοδρά». «Θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπισθεί την κυριαρχία, την εθνική ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητά της».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πρώτη πώληση όπλων στην Ταϊβάν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊπέι.

Η Ουάσινγκτον παραμένει το κυριότερο στήριγμα της Ταϊβάν, την κυριαρχία επί της οποίας διεκδικεί το Πεκίνο που διακηρύσσει ότι το νησί αποτελεί τμήμα του εδάφους της Κίνας και απειλεί με τη χρήση στρατιωτικής βίας για την επιστροφή της Ταϊβάν στο έλεγχό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Συνεργασίας για την Αμυνα και την Ασφάλεια των ΗΠΑ, η Ταϊβάν είχε ζητήσει «εξαρτήματα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ, καθώς και υποστήριξη για την επισκευή και την επιστροφή αεροσκαφών F-16, C-130 και Indigenous Defense Fighter (IDF) έναντι ποσού 330 εκατομμυρίων δολαρίων».

Η Ταϊβάν διαθέτει τη δική της αμυντική βιομηχανία, αλλά, σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης με την Κίνα, ο στρατός της θα υπερκεραζόταν απέναντι στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις, εξ ου και η ισχυρή εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνά της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μητσοτάκης: Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα

Μητσοτάκης: Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα

12:23 14/11
Ανδρουλάκης: Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής - Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή - BINTEO

Ανδρουλάκης: Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής - Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή - BINTEO

12:10 14/11
Καραχάλιος: Ο Καμμένος ήθελε να ενωθούν σε κόμμα οι ΑΝΕΛ και το ΚΥΜΑ της Μαρίας Καρυστιανού

Καραχάλιος: Ο Καμμένος ήθελε να ενωθούν σε κόμμα οι ΑΝΕΛ και το ΚΥΜΑ της Μαρίας Καρυστιανού

10:00 14/11
Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

01:45 14/11
Προσωρινή διαταγή υπέρ του εκδοτικού οίκου Gutenberg για τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Προσωρινή διαταγή υπέρ του εκδοτικού οίκου Gutenberg για τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

11:09 14/11
Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στο Kontra24: Η Τυχεροπούλου πρέπει να ελέγχεται, όχι να ελέγχει άλλους

Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στο Kontra24: Η Τυχεροπούλου πρέπει να ελέγχεται, όχι να ελέγχει άλλους

10:25 14/11
«Είναι εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος»: Παίκτης έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια - ΒΙΝΤΕΟ

«Είναι εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος»: Παίκτης έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια - ΒΙΝΤΕΟ

10:35 14/11
Ελένη Φουρέιρα: Την πήρε ο ύπνος στο στούντιο – Το viral βίντεο

Ελένη Φουρέιρα: Την πήρε ο ύπνος στο στούντιο – Το viral βίντεο

10:15 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved