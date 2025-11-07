Η Κίνα έθεσε σε υπηρεσία το τρίτο της αεροπλανοφόρο - Real.gr

Η Κίνα έθεσε επίσημα σήμερα σε υπηρεσία το τρίτο αεροπλανοφόρο της – πολύ μεγαλύτερων δυνατοτήτων από τα προϋπάρχοντα – σε ειδική τελετή παρόντος του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία εκσυγχρονισμού του πολεμικού ναυτικού της, με φόντο την όξυνση του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ.

Το Fujian, πολύ πιο σύγχρονο από τα άλλα δύο σκάφη του είδους που διέθετε το κινεζικό ΠΝ, είναι εφοδιασμένο με σύστημα καταπέλτη που επιτρέπει να απονηώνεται πολύ μεγαλύτερο εύρος αεροσκαφών και δη με μεγαλύτερα φορτία, ενώ έχει επίσης πολύ μεγαλύτερη ακτίνα δράσης από τα άλλα δυο, σύμφωνα με το πρακτορείο.