Η Κίνα και η Αρμενία εγκαθιδρύουν «στρατηγική σύμπραξη» - Real.gr

Η Κίνα και η Αρμενία εγκαθιδρύουν «στρατηγική σύμπραξη»
12:45, 31/08/2025
Η Κίνα και η Αρμενία εγκαθιδρύουν «στρατηγική σύμπραξη»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL

Η Κίνα και η Αρμενία εγκαθίδρυσαν στρατηγική σύμπραξη κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα οι ηγέτες τους στην πόλη Τιαντζίν της βόρειας Κίνας, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Η Κίνα και η Αρμενία θα πρέπει να υποστηρίζουν σθεναρά η μία την άλλη και να βαθύνουν τη συνεργασία σε όλα τα πεδία, είπε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν, σύμφωνα πάντα με την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Ο Πασινιάν βρίσκεται στην Τιαντζίν για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης με οικοδεσπότη τον Σι.

