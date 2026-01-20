Η Κίνα προσεκλήθη να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Real.gr

Η Κίνα επιβεβαίωσε σήμερα ότι κλήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μια πρόσκληση που η Ουάσινγκτον έχει απευθύνει σε δεκάδες χώρες στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τραμπ να ξεκινήσει μια παγκόσμια πρωτοβουλία με στόχο την επίλυση συγκρούσεων.

Ωστόσο, το Πεκίνο, που πρόσφατα κατέληξε σε μια εύθραυστη εμπορική εκεχειρία με την Ουάσινγκτον, δεν διευκρίνισε εάν θα αποδεχθεί ή θα αρνηθεί την πρόσκληση.

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν έως τώρα αντιδράσει με επιφυλακτικότητα στην πρόσκληση του Τραμπ να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή, που σύμφωνα με διπλωμάτες μπορεί να υπονομεύσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Η πρωτοβουλία αυτή θα ξεκινήσει με το να ασχοληθεί με τη σύγκρουση στη Γάζα και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε άλλες καταστάσεις. Στο συμβούλιο της πρωτοβουλίας αυτής πρόεδρος θα είναι δια βίου ο Τραμπ. Τα κράτη μέλη θα περιορίζονται σε τριετή θητεία εκτός κι αν καταβάλουν έκαστο 1 δισεκ. δολάρια.

«Η κινεζική πλευρά έλαβε πρόσκληση από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε εάν η Κίνα θα αποδεχθεί την πρόσκληση.

Σε ερώτηση για το πώς η Κίνα αξιολογεί την προεδρία Τραμπ το περασμένο έτος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στάση του στη Βενεζουέλα και την απειλή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ο εκπρόσωπος δεν θέλησε να κάνει κάποια εκτίμηση.

«Το περασμένο έτος, οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ έχουν βιώσει σκαμπανεβάσματα, αλλά έχουν πετύχει συνολικά δυναμική σταθερότητα», δήλωσε ο Γκούο, εξηγώντας ότι μπορεί να αναμένει κάποιος μια περιστασιακή διακύμανση στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να εργαστεί με τις ΗΠΑ για την περαιτέρω σταθεροποίηση των σχέσεων, προστατεύοντας παράλληλα τα δικά της συμφέροντα, δήλωσε ο Γκούο.