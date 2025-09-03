Η Κίνα στέλνει βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον καταστροφικό σεισμό - Real.gr

Η κινεζική πρεσβεία στην Καμπούλ έκανε γνωστό σήμερα πως η Κίνα παρέχει βοήθεια στους σεισμοπαθείς στο Αφγανιστάν.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν απηύθυνε έκκληση για επείγουσα διεθνή βοήθεια μετά τον σεισμό 6 βαθμών λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, που άφησε πίσω κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό 1.411 νεκρούς, 3.124 τραυματίες και πελώριες καταστροφές σε τρεις επαρχίες, κυρίως στην Κουνάρ, καθώς και στις Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για να βρεθούν επιζώντες συνεχίζονται, τρεις και πλέον ημέρες μετά τη σεισμική δόνηση.