Η Κίνα θα επανεξετάσει τις εξαγωγές τεχνολογίας TikTok και τις άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας - Real.gr

Η Κίνα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επανεξετάσει τις εξαγωγές τεχνολογίας της TikTok και τις άδειες χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας, σε ένα άρθρο της εφημερίδας People’s Daily του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος.

«Ο λόγος για τον οποίο η Κίνα κατέληξε στη σχετική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το ζήτημα της TikTok είναι ότι βασίζεται στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα και των δύο πλευρών», σημειώνεται στο άρθρο.

Πηγή: Reuters