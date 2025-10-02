Η Κολομβία απελαύνει τους διπλωμάτες του Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα - Real.gr

Quantcast
Η Κολομβία απελαύνει τους διπλωμάτες του Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα
Η Κολομβία απελαύνει τους διπλωμάτες του Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα

01:20, 02/10/2025
Η Κολομβία απελαύνει τους διπλωμάτες του Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις που δεν επέτρεψαν στη διεθνή αποστολή να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «διεθνές έγκλημα» την αναχαίτιση του στολίσκου και καταδίκασε τη σύλληψη δύο Κολομβιανών «σε διεθνή ύδατα».

Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2024, ωστόσο τέσσερις ισραηλινοί διπλωμάτες παρέμεναν εκεί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

