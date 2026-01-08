Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Real.gr

Οι βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κι η αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «καταστροφή» άνευ προηγουμένου στη Λατινική Αμερική, προειδοποίησε χθες Τετάρτη ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας Μαουρίσιο Χαραμίγιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αν υπάρξει μείζων ανθρωπιστική κρίση, ο αντίκτυπος, η καταστροφή, θα είναι αδύνατο να περιοριστούν (…) Μιλάμε για καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ», είπε ο κ. Χαραμίγιο στη συνέντευξη, που παραχώρησε στην Μπογοτά.

Ιστορικά, η Κολομβία και οι ΗΠΑ είναι σύμμαχοι-κλειδιά στην περιοχή, από οικονομική και στρατιωτική σκοπιά, όμως οι σχέσεις τους σήμερα έχουν φθάσει στο ναδίρ.

Η Κολομβία, ειδικά ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρός της Γουστάβο Πέτρο, επέκρινε έντονα την ανάπτυξη αρμάδας του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και τους βομβαρδισμούς σκαφών που η Ουάσιγκτον παρουσίασε ως εμπλεκόμενα στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατήγγειλε επίσης τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου για να αιχμαλωτιστούν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες.

Αντιδρώντας σε απειλές του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Πέτρο είπε τη Δευτέρα πως θα μπορούσε να «ξαναπάρει τα όπλα» για να υπερασπιστεί «την πατρίδα», εν μέσω της έντασης των δυο χωρών μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

«Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε, αλλά δεν θα είμαστε ποτέ έτοιμοι σε περίπτωση επιδείνωσης εξαιτίας πολέμου», την ώρα που η Λατινική Αμερική είναι διχασμένη υπέρ και κατά των ΗΠΑ του Τραμπ, επισήμανε ο κ. Χαραμίγιο, η χώρα του οποίου μοιράζεται πορώδη σύνορα συνολικού μήκους 2.200 χιλιομέτρων με τη Βενεζουέλα.

Ενώ κυβερνήσεις και πολιτικοί της δεξιάς στη Λατινική Αμερική (Αργεντινή, Ισημερινός, Χιλή…) τάχθηκαν υπέρ της ανατροπής του Νικολάς Μαδούρο, άλλες κυβερνήσεις, που κατατάσσονται γενικά στην αριστερά (Βραζιλία, Μεξικό, Κολομβία, Ουρουγουάη) την καταδίκασαν.

«Αυτός ο διχασμός, προφανώς, υπονομεύει περιφερειακή λύση (…) απόντων βάσεων και ελάχιστης συναίνεσης, είναι προφανώς πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε ως περιφέρεια», σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας.

Πρόσθεσε πως, μολονότι το ενδεχόμενο να εξαπολυθεί αμερικανική επίθεση εναντίον της Κολομβίας μοιάζει «απίθανο», θα υπάρξει «νόμιμη» αντίδραση αν χρειαστεί.