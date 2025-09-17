Η Κολομβία θα συνεχίσει τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών και ακόμη και χωρίς τις ΗΠΑ - Real.gr

Οι αρχές της Κολομβίας θα συνεχίσουν την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ακόμη και στην περίπτωση που δεν λαμβάνουν βοήθεια γι’ αυτό από τις ΗΠΑ, που πλέον δεν χαρακτηρίζουν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής σύμμαχό τους στο πεδίο αυτό, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί «με ή χωρίς την υποστήριξη» της Ουάσιγκτον, τόνισε ο ναύαρχος Φρανσίσκο Κουβίδες, την επομένη της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να αφαιρέσει από την Κολομβία – τη χώρα όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο – την πιστοποίηση εταίρου των ΗΠΑ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Η επιλογή της κυβέρνησης Τραμπ προς το παρόν δεν συνεπάγεται μείωση ή τερματισμό της οικονομικής βοήθειας της Ουάσιγκτον στην Μπογοτά, σύμφωνα με τον κ. Κουβίδες, που προεξοφλεί συνέχιση της «πολύ στενής συνεργασίας» των δυο χωρών στις επιχειρήσεις κατά των εγκληματικών οργανώσεων.

Η Κολομβία συγκαταλέγεται στις περίπου 20 χώρες όπου παράγονται ή από τις οποίες εξάγονται παράνομες ουσίες, οι πολιτικές των οποίων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών αξιολογείται κάθε χρόνο.

Λαμβάνει – μέχρι νεοτέρας – βοήθεια αξίας περίπου 380 εκατ. δολαρίων ετησίως από την Ουάσιγκτον στο πλαίσιο αυτό.

Όμως η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για επιδείνωση της κατάστασης επί των ημερών του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε «επίπεδα ρεκόρ» στις καλλιέργειες κόκας, του φυτού τα φύλλα του οποίου είναι η πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής κοκαΐνης, αιτιολογώντας την απόφασή του.

Η Μπογοτά εννοεί σε κάθε περίπτωση να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της για να εμποδίσει «την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών», παρότι πλέον θα πρέπει να εργαστεί χωρίς αμερικανική υποστήριξη, τόνισε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής, βυθισμένη σε εμφύλιο πόλεμο για πάνω από μισό αιώνα, στον οποίο εμπλέκονται οργανώσεις ανταρτών της άκρας αριστεράς, ακροδεξιοί παραστρατιωτικοί, καρτέλ των ναρκωτικών και οι δυνάμεις του κράτους, ζει τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας της τελευταίας δεκαετίας, με οργανώσεις στις οποίες αποδίδεται να χρηματοδοτούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο κ. Πέτρο προσπάθησε να ξαναρχίσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις περισσότερες από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στη χώρα, έξι χρόνια μετά την ιστορική συμφωνία που οδήγησε στον αφοπλισμό των FARC. Όμως τα περισσότερα από τα εγχειρήματα αυτά έχουν αποτύχει ή βρίσκονται σε νεκρό σημείο.