Η Κολομβία βυθίζεται στο πένθος έπειτα από δυο επιθέσεις με τουλάχιστον 18 νεκρούς - Real.gr

Φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικά, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, πυρά: ο απολογισμός δυο επιθέσεων ένοπλων παρατάξεων χθες Πέμπτη έφθασε τους τουλάχιστον 18 νεκρούς, χωρίς να λογαριάζονται οι δεκάδες τραυματίες, καθώς η βία κλιμακώνεται θεαματικά στην Κολομβία μια χρονιά πριν από τις εκλογές.

Η έξαρση της βίας ακολουθεί εξάλλου τον θάνατο του φαβορί της δεξιάς, του γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, που υπέκυψε την 11η Αυγούστου έπειτα από επίθεση έφηβου πληρωμένου εκτελεστή.

Χθες μετά το μεσημέρι, φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών ανατινάχτηκε μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κάλι (νοτιοδυτικά), την τρίτη πόλη της χώρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν 60 ακόμη, σύμφωνα με τις αρχές. Ο δήμαρχος Αλεχάντρο Έδερ μίλησε για «ναρκωτρομοκρατική επίθεση» και απαίτησε «στρατιωτικοποίηση» της πόλης.

Οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει ανθρώπους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό στις φλόγες, αρκετά ακόμη οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες επέρριψε την ευθύνη στο EMC («κεντρικό γενικό επιτελείο»), καταγγέλλοντας την «αδικαιολόγητη» τρομοκρατική ενέργεια» εναντίον «του άμαχου πληθυσμού» στην Κάλι.

«Αυτή η άνανδρη επίθεση εναντίον αμάχων είναι απελπισμένη αντίδραση στην απώλεια του ελέγχου της διακίνησης ναρκωτικών» στην περιοχή, έγινε.

«Ακούσαμε τον κρότο τεράστιας έκρηξης κοντά στην αεροπορική βάση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έκτορ Φάμπιο Μπολάνος, 65 ετών, προσθέτοντας πως «υπήρχαν τόσοι πολλοί τραυματίες» πεσμένοι στο έδαφος.

«Υπάρχουν νεκροί ανάμεσα σε διερχόμενους στη λεωφόρο», περιέγραψε στο AFP άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Αλέξις Ατισάβαλ, 40 ετών. Την ώρα της έκρηξης, βρισκόταν μέσα στο κατάστημά του, όπου κατασκευάζονται ταμπέλες και υαλοπίνακες — πολλοί από αυτούς τους τελευταίους κομματιάστηκαν τραυματίζοντας κόσμο, είπε ακόμη.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα τους παριστάμενους σε κτίρια και σχολείο κοντά στον τόπο της έκρηξης.

Ο δήμαρχος Έδερ ανακοίνωσε πως απαγορεύει άμεσα και μέχρι νεοτέρας την κυκλοφορία φορτηγών στην πόλη, εξαιτίας του φόβου ότι μπορεί να διαπραχτούν κι άλλες επιθέσεις, ενώ προσέφερε αμοιβή 10.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί στην αστυνομία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

«Η τρομοκρατία δεν θα μας νικήσει», τόνισε από την πλευρά της η επικεφαλής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο.

Νωρίτερα, χθες το πρωί, περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Μεδεγίν, συγκρούσεις και επίθεση με τη χρήση drones εφόρμησης εναντίον ελικοπτέρου Black Hawk της αστυνομίας εν μέσω επιχείρησης για την καταστροφή καλλιεργειών κόκας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Τον απολογισμό των τουλάχιστον 12 νεκρών δημοσιοποίησε χθες βράδυ ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στη νομαρχία Αντιόκια, όπου υπάγεται διοικητικά η Μεδεγίν.

Παράλληλα, έξι πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 70 και πλέον τραυματίστηκαν σε επίθεση με φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στην Κάλι (νοτιοδυτικά), αποδοθείσα σε διακριτή παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό των επιθέσεων χθες Πέμπτη στους 18 νεκρούς.

Αξιωματικός της αστυνομίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δράστες της επίθεσης «παρενόχλησαν» ομάδα ανθρώπων στους οποίους είχε ανατεθεί η καταστροφή καλλιεργειών κόκας.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί οπτικό υλικό που εικονίζει ελικόπτερο να πετά, προτού ακολουθήσουν κρότος και η πτώση του.

Η επίθεση αυτή αποδόθηκε στην οργάνωση ανταρτών Καλαρκά. Η ομάδα αυτή, γνωστή με το nom de guerre του αρχηγού της, προέκυψε όταν διασπάστηκε το EMC.

Στην εξουσία από το 2022, κι ο ίδιος πρώην αντάρτης στα νιάτα του, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος στην ιστορία της χώρας που ανήκει στην αριστερά, άρχισε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις περισσότερες από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία, έξι χρόνια μετά την ιστορική συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στο κράτος και τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC). Όμως τα περισσότερα από αυτά τα εγχειρήματα έχουν ήδη αποτύχει ή περιέλθει σε αδιέξοδο.

Το 2023, το EMC συμμετείχε σε συνομιλίες για να εγκαταλείψει τον ένοπλο αγώνα. Όμως ο ηγέτης του Ιβάν Μορδίσκο εγκατέλειψε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων έναν χρόνο αργότερα.

Τον Ιούνιο, ανέλαβε την ευθύνη για σειρά βομβιστικών ενεργειών και άλλων επιθέσεων στην Κάλι και στα περίχωρά της, με επτά νεκρούς, πέντε πολίτες και δύο αστυνομικούς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters