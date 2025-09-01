Η Κομισιόν επιβεβαιώνει την παρεμβολή στο GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν - Real.gr

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε Ρωσικές ενέργειες.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ’ αυτό το περιστατικό».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, χθες, Κυριακή, το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, λόγω υποψίας ρωσικής παρεμβολής, η οποία απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε ένα βουλγαρικό αεροδρόμιο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε αναγκαστικά στο Πλόβντιβ χρησιμοποιώντας χάρτες, καθώς επηρεάστηκε η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα, πριν ο πιλότος αποφασίσει προσγειωθεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στους Financial Times, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση δολιοφθοράς από τη Ρωσία.

«Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο έχασε το GPS. Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Breaking news: A suspected Russian interference attack targeting the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, disabled GPS navigation services at a Bulgarian airport and forced the commission president’s plane to land using paper maps. https://t.co/FguqRHYCTY pic.twitter.com/d2FBcdnu9R

— Financial Times (@FT) September 1, 2025

Η Φον ντερ Λάιεν ταξίδευε από τη Βαρσοβία στη Φιλιππούπολη για να συναντήσει τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Ρόζεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφτεί ένα εργοστάσιο αμυντικών συστημάτων, όταν συνέβη το περιστατικό.

Μιλώντας στη Βουλγαρία, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε: «Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Είναι αρπακτικό. Μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής».