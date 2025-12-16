Η Κομισιόν παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση - Τα προτεινόμενα μέτρα - Real.gr

Quantcast
Η Κομισιόν παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση – Τα προτεινόμενα μέτρα

18:20, 16/12/2025
Το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση, προσαρμοσμένο στις εθνικές πραγματικότητες, παρουσίασε η Κομισιόν στο Στρασβούργο, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, την ενεργοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, την αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές με στεγαστική πίεση και τη στήριξη των πλέον πληττόμενων ομάδων.

«Με μέση αύξηση των τιμών κατοικίας άνω του 60% και των ενοικίων άνω του 20% την τελευταία δεκαετία, εκατομμύρια Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να βρουν κατοικία που να μπορούν να αντέξουν οικονομικά», τονίζει η Επιτροπή για την κατάσταση στην ευρωπαϊκή στέγαση.

Τα προτεινόμενα μέτρα

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών μέσω πιο αποδοτικών και καινοτόμων πρακτικών στον τομέα των κατασκευών και ανακαινίσεων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κατασκευή Κατοικιών, ώστε να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης Ανακοίνωση και Σύσταση του Συμβουλίου για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB), το οποίο θα στηρίζει έργα που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και την καινοτομία.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ θα διευκολύνουν τη χρηματοδότηση προσιτών και κοινωνικών κατοικιών, ενώ η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις Αρχές για να απλοποιήσει διαδικασίες και κανόνες χωροταξικού σχεδιασμού και αδειοδότησης που περιορίζουν την κατασκευή νέων σπιτιών.

Νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα στηρίξει περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη στεγαστική πίεση.

Μια νέα Πανευρωπαϊκή Επενδυτική Πλατφόρμα θα αναπτυχθεί, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Επιτροπή θα κινητοποιήσει νέες επενδύσεις στη φοιτητική και κοινωνική στέγαση και θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες λύσεις για τους άστεγους, βασισμένες στις αρχές του Housing First.

Στα επόμενα βήματα είναι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Στέγαση για την εφαρμογή του Σχεδίου, το οποίο και περιλαμβάνεται στο επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ. Τέλος, η Επιτροπή θα διοργανώσει την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση το 2026.

 

