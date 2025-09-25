Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων - Real.gr

Θύμα της μετάφρασης ή όντως υπάρχει κόντρα ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ; Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του Ταγίπ Ερντογάν στο Fox News και η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος παραχώρησε την περασμένη Δευτέρα αποκλειστική συνέντευξη στο Αμερικανικό δίκτυο αναφορικά με την επικείμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Όταν τέθηκε ερώτημα στον Τούρκο Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος πιστεύει πως μπορεί να υπάρξει λύση στα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα σε Γάζα και Ουκρανία, η απάντησή του – την οποία προβάλει με μεταγλώττιση το αμερικανικό δίκτυο – εμφανίζεται να είναι μία ευθεία επίθεση στον Λευκό Οίκο στην οποία ο Ερντογάν υπογραμμίζει πως ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει από την αρχή της Προεδρίας του πως θα τερματίσει τόσο τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και την κρίση στην Μέση Ανατολή.

Λίγες ώρες αργότερα ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε στο ίδιο μέσο και απάντησε ευθέως στις αναφορές του Τούρκου Προέδρου και μάλιστα με τρόπο που έκανε για πρώτη φορά ορατή όχι μία απλή ενόχληση – αλλά και έναν σημαντικό προβληματισμό από την πλευρά της Ουάσιγκτον λίγο πριν την διμερή συνάντηση των δύο προέδρων στον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα ο Ρούμπιο τόνισε πως ο Τραμπ παραμένει ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη, τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση της Γάζας. Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας ότι όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ, επιχειρώντας να αναδείξει την ηγετική του θέση ως παγκόσμιου διαμεσολαβητή.

Η Τουρκική πλευρά υπαινίσσεται πως το αμερικανικό δίκτυο ευθύνεται για το ψυχρό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ «χάθηκε στην μετάφραση».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση από την τουρκική πλευρά αναφέρει: «Η απάντηση του Προέδρου Ερντογάν σε ερώτηση σχετικά με το τέλος των πολέμων υπήρξε αντικείμενο απώλειας νοήματος κατά την μετάφραση. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης συνέντευξης ο Πρόεδρος Ερντογάν έδωσε έμφαση στο ότι το τέλος των πολέμων περιλαμβάνει σημαντικές προκλήσεις και κόστος και τόνιζε την συμβολή και τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση».

Το δίκτυο υπογράμμισε πάντως σε απάντηση προς την Άγκυρα πως: «Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» δίνοντας τον τόνο και από τον Λευκό Οίκο για τα όσα αναμένονται αργότερα σήμερα στο Οβάλ Γραφείο.