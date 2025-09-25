Quantcast
Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων - Real.gr
real player

Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News – «Μείναμε στη μετάφραση…» – Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

17:55, 25/09/2025
Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News – «Μείναμε στη μετάφραση…» – Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

Θύμα της μετάφρασης ή όντως υπάρχει κόντρα ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ; Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του Ταγίπ Ερντογάν στο Fox News και η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος παραχώρησε την περασμένη Δευτέρα αποκλειστική συνέντευξη στο Αμερικανικό δίκτυο αναφορικά με την επικείμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Όταν τέθηκε ερώτημα στον Τούρκο Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος πιστεύει πως μπορεί να υπάρξει λύση στα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα σε Γάζα και Ουκρανία, η απάντησή του – την οποία προβάλει με μεταγλώττιση το αμερικανικό δίκτυο – εμφανίζεται να είναι μία ευθεία επίθεση στον Λευκό Οίκο στην οποία ο Ερντογάν υπογραμμίζει πως ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει από την αρχή της Προεδρίας του πως θα τερματίσει τόσο τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και την κρίση στην Μέση Ανατολή.

Λίγες ώρες αργότερα ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε στο ίδιο μέσο και απάντησε ευθέως στις αναφορές του Τούρκου Προέδρου και μάλιστα με τρόπο που έκανε για πρώτη φορά ορατή όχι μία απλή ενόχληση – αλλά και έναν σημαντικό προβληματισμό από την πλευρά της Ουάσιγκτον λίγο πριν την διμερή συνάντηση των δύο προέδρων στον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα ο Ρούμπιο τόνισε πως ο Τραμπ παραμένει ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη, τόσο στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση της Γάζας. Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας ότι όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ, επιχειρώντας να αναδείξει την ηγετική του θέση ως παγκόσμιου διαμεσολαβητή.

Η Τουρκική πλευρά υπαινίσσεται πως το αμερικανικό δίκτυο ευθύνεται για το ψυχρό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ «χάθηκε στην μετάφραση».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση από την τουρκική πλευρά αναφέρει: «Η απάντηση του Προέδρου Ερντογάν σε ερώτηση σχετικά με το τέλος των πολέμων υπήρξε αντικείμενο απώλειας νοήματος κατά την μετάφραση. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης συνέντευξης ο Πρόεδρος Ερντογάν έδωσε έμφαση στο ότι το τέλος των πολέμων περιλαμβάνει σημαντικές προκλήσεις και κόστος και τόνιζε την συμβολή και τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση».

Το δίκτυο υπογράμμισε πάντως σε απάντηση προς την Άγκυρα πως: «Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» δίνοντας τον τόνο και από τον Λευκό Οίκο για τα όσα αναμένονται αργότερα σήμερα στο Οβάλ Γραφείο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

18:14 25/09
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

16:37 25/09
Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

16:00 25/09
Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

20:56 25/09
Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

22:07 25/09
Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:24 25/09
Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

17:55 25/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved