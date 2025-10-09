Quantcast
Η Κόστα Ρίκα προτείνει τη Χιλιανή Ρεμπέκα Γκρίνσπαν για ΓΓ του ΟΗΕ στη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες - Real.gr
real player

Η Κόστα Ρίκα προτείνει τη Χιλιανή Ρεμπέκα Γκρίνσπαν για ΓΓ του ΟΗΕ στη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες

03:30, 09/10/2025
Η Κόστα Ρίκα προτείνει τη Χιλιανή Ρεμπέκα Γκρίνσπαν για ΓΓ του ΟΗΕ στη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες

Η Κόστα Ρίκα θα προτείνει η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, που σήμερα είναι επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED) για τη θέση του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αρνόλντο Αντρέ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της πρώην αντιπροέδρου της Κόστα Ρίκα σε μια συνεδρίαση του διπλωματικού σώματος στο Σαν Χοσέ. Όπως είπε, η Γκρίνσπαν διαθέτει «τα περισσότερα προσόντα» και «η υποψηφιότητά της θα φέρει τη χώρα στην κορυφή».

Υποψήφια για τη θέση είναι η επίσης Χιλιανή Μισέλ Μπατσελέτ.

Ως επικεφαλής της CNUCED από το 2021, 69χρονη οικονομολόγος αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις για το διεθνές εμπόριο, όπως η κλιματική αλλαγή και οι πόλεμοι στη Λωρίδα της Γάζας και την Ουκρανία. Ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιέπλεξε το έργο της φέτος.

Η Γκρίνσπαν σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα και πήρε μάστερ από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις: ήταν υφυπουργός Οικονομικών, υπουργός Στέγασης και Συντονίστρια Υπουργός Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων. Από το 1994 μέχρι το 199 ήταν αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του κεντρώου Χοσέ Μαρία Φιγκουέρες.

Αξιοσημείωτη είναι και η καριέρα της στα Ηνωμένα Έθνη, όπου κατείχε σημαντικές θέσεις στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ενώ το 2010 ανέλαβε αναπληρώτρια γενική γραμματέας.

Τον Σεπτέμβριο η Χιλή ανακοίνωσε ότι η πρώην πρόεδρος Μισέλ Μπατσελέτ, 74 ετών, θα είναι υποψήφια για τη θέση. Το όνομά της ακούγεται συχνά μεταξύ των επικρατέστερων, μαζί με εκείνο της Μεξικανής Αλίσια Μπαρσένα, που ήταν υπουργός Εξωτερικών και γενική γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Η δεύτερη θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Από την ίδρυσή του το 1945, ουδέποτε έχει εκλεγεί γυναίκα γενική γραμματέας. Μόνο ένας Λατινοαμερικάνος έχει αναλάβει μέχρι σήμερα επικεφαλής του Οργανισμού, ο Περουβιανός Χαβιέρ Πέρες δε Κουέγιαρ (1982-1991).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved