Η κυβέρνηση της Μελόνι αναβάλλει την έγκριση διατάγματος για παράταση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία - Real.gr

13:40, 04/12/2025
Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να αναβάλει την έγκριση νομοθετικού διατάγματος που αφορά την παράταση της στήριξης της Ουκρανίας με στρατιωτικό υλικό για όλο το 2026.

Αρχικά, η έγκριση του σχετικού μέτρου είχε οριστεί για σήμερα, αλλά τελικά ανακοινώθηκε ότι δεν θα συμπεριληφθεί στα θέματα που σε λίγο πρόκειται να συζητήσει το υπουργικό συμβούλιο στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, το “πράσινο φως” στην παροχή αμυντικών συστημάτων στο Κίεβο θα αποτελούσε, στην φάση αυτή, και νέο μήνυμα στήριξης προς την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως όμως τονίζουν πολλοί σχολιαστές, προς το παρόν όλα δείχνουν ότι υπερίσχυσε η γραμμή του υπουργού Μεταφορών και Γραμματέα της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος θεωρεί ότι, πριν εγκριθεί το συγκεκριμένο διάταγμα, η κυβέρνηση Μελόνι θα πρέπει να εξακριβώσει την πορεία των συνομιλιών της Μόσχας με την Ουάσιγκτον για το Ουκρανικό.

Το «ελεύθερο» της ιταλικής κυβέρνησης για την συνέχιση της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία θα πρέπει πάντως να δοθεί πριν από το τέλος του έτους. Υπενθυμιζεται ότι στην Ιταλία δεν δημοσιοποιούνται ποτέ οι αναλυτικές αποφάσεις για τα πολεμοφόδια και τα οπλικά συστήματα που παρέχονται στον ουκρανικό στρατό. Το περιεχόμενο της στρατιωτικής βοήθειας αποκαλύπτεται από τον υπουργό Άμυνας μόνο στην επιτροπή του ιταλικού κοινοβουλίου που ελέγχει την λειτουργία των υπηρεσιών ασφάλειας της χώρας.

