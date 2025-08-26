Quantcast
Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό για το πλήγμα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα - Real.gr
05:30, 26/08/2025
Η καναδική διπλωματία καταδίκασε το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που εξαπολύθηκε χθες Δευτέρα εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον είκοσι ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους, θυμίζοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους αμάχους σε εμπόλεμες ζώνες.

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό για το ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους και πολλούς αμάχους, ανάμεσά τους τραυματιοφορείς και αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας. Οι επιθέσεις αυτού του είδους είναι απαράδεκτες», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

