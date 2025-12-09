Η Λιθουανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω παραβίασης του εναέριου χώρου από μπαλόνια που στέλνουν λαθρέμποροι από τη Λευκορωσία - Real.gr

Quantcast
Η Λιθουανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω παραβίασης του εναέριου χώρου από μπαλόνια που στέλνουν λαθρέμποροι από τη Λευκορωσία

10:19, 09/12/2025
Η Λιθουανία κήρυξε σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της απειλής για τη δημόσια ασφάλεια που εγείρουν τα μπαλόνια που στέλνουν λαθρέμποροι από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η Λιθουανία κατηγορεί τη Λευκορωσία ότι επιτρέπει σε λαθρέμπορους να χρησιμοποιούν μετεωρολογικά μπαλόνια για να περνούν λαθραία τσιγάρα από τα σύνορα, γεγονός που έχει αναγκάσει το αεροδρόμιο του Βίλνιους να αναστείλει επανειλημμένα τη λειτουργία του προκαλώντας προβλήματα στις αερομεταφορές.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανακοινώνεται όχι μόνο λόγω των προβλημάτων στην πολιτική αεροπορία, αλλά και για λόγους εθνικής ασφάλειας», δήλωσε ο Λιθουανός υπουργός Εσωτερικών Βλάντισλαβ Κοντρατόβιτς στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου που μεταδόθηκε ζωντανά.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρέχει αυξημένη επιχειρησιακή ελευθερία στον στρατό, επιτρέποντάς του να ενεργεί σε συντονισμό με την αστυνομία ή ανεξάρτητα, πρόσθεσε ο Κοντρατόβιτς, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο για πόσο διάστημα θα ισχύει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Λευκορωσία, η οποία επέτρεψε στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, αρνείται ότι ευθύνεται για τα μπαλόνια και κατηγορεί τη Λιθουανία για προκλήσεις, περιλαμβανομένης της αποστολής ενός drone για ρίψη «εξτρεμιστικού υλικού».

Η Λιθουανία, χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που κάποτε ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, απορρίπτει τις κατηγορίες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την 1η Δεκεμβρίου ότι η κατάσταση στα σύνορα «επιδεινώνεται» και χαρακτήρισε τις διεισδύσεις μπαλονιών από τη Λευκορωσία στον λιθουανικό εναέριο χώρο «υβριδική επίθεση» η οποία είναι «εντελώς απαράδεκτη».

Η Λιθουανία επέβαλε το 2021 κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη μεθόριο με τη Λευκορωσία λόγω της παράτυπης μετανάστευσης από τη γειτονική χώρα, περιορίζοντας την πρόσβαση στην περιοχή στους μη κατοίκους.

Την επόμενη χρονιά το Βίλνιους κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λόγω του φόβου ότι και η Λιθουανία θα μπορούσε να γίνει στόχος. Τότε είχε επιβάλει περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου με στόχο να αποτρέψει πιθανή ρωσική προπαγάνδα.

