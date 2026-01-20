Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από το Ιράν μέχρι και τις 29 Μαρτίου - Real.gr

Quantcast
Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από το Ιράν μέχρι και τις 29 Μαρτίου
Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από το Ιράν μέχρι και τις 29 Μαρτίου

10:00, 20/01/2026
Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη μέχρι και τις 29 Μαρτίου, όπως δήλωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του γερμανικού ομίλου αερομεταφορών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Την Τετάρτη, η Lufthansa είχε ενημερώσει πως θα παρακάμπτει μέχρι νεωτέρας τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ, αλλά η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι τα αεροσκάφη του ομίλου θα χρησιμοποιούν από σήμερα «έναν διάδρομο εντός του εναέριου χώρου του Ιράκ».

Ανέφερε επίσης ότι η Austrian Airlines – μέλος του ομίλου Lufthansa – δεν θα εξυπηρετεί την Τεχεράνη τουλάχιστον μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) συνέστησε στις αεροπορικές εταιρείας να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο εξαιτίας των αμερικανικών απειλών για ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του Ιράν.

