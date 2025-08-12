Η Madonna κάνει έκκληση στον Πάπα να πάει στη Γάζα: «Είστε ο μόνος που δεν μπορεί να σας απαγορευτεί η είσοδος» - Real.gr

Η Madonna απηύθυνε έκκληση στον Πάπα Λέοντα να επισκεφθεί τη Γάζα, προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά που βιώνουν τον εφιάλτη του πολέμου.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Αμερικανίδα σούπερ σταρ, τόνισε πως «δεν υπάρχει πια χρόνος», ζητώντας από τον νέο ποντίφικα να δράσει άμεσα.

«Αγιώτατε Πατέρα, παρακαλώ πηγαίνετε στη Γάζα και φέρτε το φως σας στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά. Ως μητέρα, δεν αντέχω να βλέπω τα βάσανά τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους. Είστε ο μόνος που δεν μπορεί να σας απαγορευτεί η είσοδος», έγραψε η κορυφαία τραγουδίστρια.