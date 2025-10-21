«Η μάνα σου»: Η απάντηση της εκπροσώπου του Τραμπ σε δημοσιογράφο που ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Πούτιν - Real.gr

Μία απίστευτη απάντηση έδωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, σε ερώτηση δημοσιογράφου της Huffington Post, για το ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για την επερχόμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, η Λέβιτ, σε ανάρτησή της, του απάντησε «η μάνα σου», δικαιολογώντας την απάντησή της ως σχόλιο κατά ενός «αριστερού που επιτίθεται συνεχώς στον Τραμπ».

Συγκεκριμένα, συντάκτης της HuffPost έθεσε το εξής ερώτημα για την επιλογή της Βουδαπέστης:

«Είναι η πόλη όπου η Ρωσία υποσχέθηκε να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό της δίνει συμβολική σημασία.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι επίσης ο μόνος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που τάσσεται με το πλευρό του Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο».

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ιστορικό, το HuffPost ρώτησε τη Λέβιτ και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.

Εκείνη απάντησε «η μάνα σου», ενώ και ο Τσέουνγκ απάντησε ένα λεπτό αργότερα και αυτός: «Η μάνα σου».

Η Λέβιτ έδωσε μάλιστα συνέχεια, γράφοντας στο X: «Για να καταλάβετε το πλαίσιο, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός δημοσιογράφος που επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».