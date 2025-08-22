Η Μαράια Κάρεϊ θα λάβει τιμητική διάκριση στην τελετή των MTV Video Music Awards - Real.gr

Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδήσει και θα λάβει ειδική τιμητική διάκριση στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2025.

Το MTV ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου την Πέμπτη ότι η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός θα ερμηνεύσει ένα ποτ πουρί από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και θα λάβει το βραβείο Video Vanguard (Μουσικό Βραβείο Πρωτοπορίας στην τέχνη των βίντεο κλιπ) στην τελετή των VMAs τον Σεπτέμβριο.

Με το βραβείο αναγνωρίζεται η συμβολή και η επιρροή του καλλιτέχνη στα μουσικά βίντεο και την ποπ κουλτούρα.