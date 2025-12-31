Η Μαρία Σράιβερ αποχαιρετά την Τατιάνα Σλόσμπεργκ: «Αγαπούσε τη ζωή και πάλεψε σκληρά για να τη σώσει» - Real.gr

Η Μαρία Σράιβερ (Maria Shriver) εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της Τατιάνας Σλόσμπεργκ (Tatiana Schlossberg), η οποία έφυγε από τη ζωή στις 30 Δεκεμβρίου μετά από μάχη με οξεία μυελογενή λευχαιμία, σε ηλικία μόλις 35 ετών.

Σε ανάρτησή της στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η συγγραφέας και δημοσιογράφος μοιράστηκε ένα μακροσκελές, συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα το οποίο συνόδευσε με μια σειρά από στιγμιότυπα της αγαπημένης της ξαδέρφης και εγγονής του 35ου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (John Fitzgerald Kennedy).

«Επιστρέφω σήμερα εδώ για να αποτίσω φόρο τιμής στη γλυκιά, αγαπημένη μου Τατιάνα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή», έγραψε η Σράιβερ.

«Επιστρέφω για να τιμήσω την αγαπημένη και υποστηρικτική οικογένειά της, η οποία στάθηκε στο πλευρό της, κάνοντας ό,τι ήταν δυνατόν για να τη βοηθήσει. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη γιατί η Τατιάνα λάτρευε τη ζωή. Αγαπούσε τη ζωή της και έδωσε σκληρή μάχη για να την σώσει», σημείωσε.

Η γνωστή δημοσιογράφος εξέφρασε την αδυναμία της να αποδεχθεί το γεγονός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Shriver (@mariashriver)

«Δεν μπορώ να βρω κανένα νόημα σε όλο αυτό. Απολύτως κανένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Τατιάνα ήταν μια σπουδαία δημοσιογράφος και χρησιμοποιούσε τον λόγο της για να ενημερώνει τον κόσμο για τη Γη και τους τρόπους σωτηρίας της. Είχε δημιουργήσει μια υπέροχη ζωή με τον εξαιρετικό σύζυγό της, Τζορτζ, και τα παιδιά τους, Έντι και Τζόσι. Πάλεψε σαν μαχήτρια. Ήταν γενναία, δυνατή και θαρραλέα», συμπλήρωσε.

Η Σράιβερ εξήρε στη συνέχεια τη μητέρα της Σλόσμπεργκ, Κάρολαϊν Κένεντι.

«Υπήρξε ο βράχος της οικογένειας. Μια πηγή αγάπης για τον Εντ, τη Ρόουζ, τον Ρόρι, τον Τζακ, τον Τζορτζ, τον Έντι, την Τζόσι, καθώς και για όλα τα ξαδέρφια και τους φίλους της Τατιάνας όπως και για τους καταπληκτικούς γιατρούς που προσπάθησαν τόσο σκληρά», επισήμανε.

Η Σλόσμπεργκ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker τον περασμένο μήνα, όπως αναφέρει το People. Σε αυτό περιέγραφε πώς η ασθένεια διαγνώστηκε απροσδόκητα, ενώ νοσηλευόταν μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Σράιβερ προέτρεψε τους διαδικτυακούς της φίλους να διαβάσουν το «εξαιρετικό», όπως το χαρακτήρισε, δοκίμιο της Σλόσμπεργκ στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μάθημα ζωής.

«Μακάρι ο καθένας από εσάς που διαβάζει αυτό το μήνυμα να συνειδητοποιήσει πόσο τυχερός είναι που είναι ζωντανός αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ, σταματήστε για μια στιγμή και τιμήστε τη ζωή σας. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο δώρο», κατέληξε.