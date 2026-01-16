Η Ματσάδο παρέδωσε το Νόμπελ της στον Τραμπ - «Υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Πέμπτη την «υπέροχη χειρονομία» της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, ώρες αφού η Μαρία Κορίνα Ματσάδο του προσέφερε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε το 2025 κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ Μαρία!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Νωρίτερα, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο, κίνηση που προκάλεσε διεθνή συζήτηση και αντιδράσεις.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να συναντήσω σήμερα τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα. Είναι μια υπέροχη γυναίκα που έχει περάσει πάρα πολλά. Η Μαρία μού προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης της για το έργο που έχω κάνει. Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Σε ευχαριστώ, Μαρία!»

«Παρέδωσα το μετάλλιο στον πρόεδρο των ΗΠΑ»

H Ματσάδο επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας ότι κατά τη συνάντηση και το γεύμα που είχε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο –χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων– του παρέδωσε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης.

«Παρέδωσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών το μετάλλιο, το Νόμπελ Ειρήνης», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την κίνησή της με ένα ιστορικό παράδειγμα από τη Λατινική Αμερική.

Όπως εξήγησε, αναφέρθηκε στον Σιμόν Μπολίβαρ και στο γεγονός ότι πριν από διακόσια χρόνια ο μαρκήσιος ντε Λαφαγιέτ του είχε δωρίσει μετάλλιο με το πρόσωπο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, το οποίο ο Μπολίβαρ κράτησε σε όλη του τη ζωή.

«Διακόσια χρόνια μετά, ο λαός του Μπολίβαρ επιστρέφει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο – σε αυτή την περίπτωση το Νόμπελ Ειρήνης – ως αναγνώριση της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας», ανέφερε.

H Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ έχει καταστήσει σαφές πως το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν δωρίζεται ούτε μεταβιβάζεται, γεγονός που δημιουργεί θεσμικό ζήτημα γύρω από τον συμβολισμό της κίνησης.