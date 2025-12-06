Η Μέγκαν Μαρκλ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της όταν έγινε γνωστό ότι του έκοψαν το πόδι - Real.gr

Quantcast
07:15, 06/12/2025
Η Μέγκαν Μαρκλ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της όταν έγινε γνωστό ότι του έκοψαν το πόδι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/Carlos Ortega

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, επιδίωξε να επικοινωνήσει με τον αποξενωμένο πατέρα της, τον Τόμας Μαρκλ, αφού έγινε γνωστό ότι του ακρωτηρίασαν το πόδι στις Φιλιππίνες όπου ζει, ανέφερε ένας εκπρόσωπός της.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της», είπε ο εκπρόσωπος.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της, αποξενώθηκε από τον πατέρα της το 2018 λίγο πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, τον μικρότερο αδελφό του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ.

 

