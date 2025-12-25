Η Μόσχα κατηγορεί την Ουάσινγκτον για την αναβίωση της πειρατείας στην Καραϊβική - Real.gr

Quantcast
Η Μόσχα κατηγορεί την Ουάσινγκτον για την αναβίωση της πειρατείας στην Καραϊβική
Η Μόσχα κατηγορεί την Ουάσινγκτον για την αναβίωση της πειρατείας στην Καραϊβική

17:45, 25/12/2025
Η Μόσχα κατηγορεί την Ουάσινγκτον για την αναβίωση της πειρατείας στην Καραϊβική

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ «Καλά Χριστούγεννα», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν αναμένεται να μιλήσει με τον Τραμπ σήμερα, δεν έχει προγραμματιστεί τέτοια κλήση, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναβιώνουν την πειρατεία και τη ληστεία στην Καραϊβική Θάλασσα επιβάλλοντας αποκλεισμό στην Βενεζουέλα και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πραγματισμός του Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσει να αποφευχθεί μια καταστροφή.

«Σήμερα είμαστε μάρτυρες της απόλυτης ανομίας στην Καραϊβική Θάλασσα, όπου η από καιρό ξεχασμένη αρπαγή ξένων περιουσιών, δηλαδή η πειρατεία, και η ληστεία, αναβιώνουν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Εμείς υποστηρίζουμε σταθερά την αποκλιμάκωση», είπε. «Ελπίζουμε ότι ο πραγματισμός και η λογική του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ θα επιτρέψουν να βρεθούν λύσεις αμοιβαία αποδεκτές από τις πλευρές στο πλαίσιο των διεθνών νομικών κανόνων».

«Επιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας προς τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο για την προστασία της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων και τη διατήρηση της σταθερής και ασφαλούς ανάπτυξης της χώρας του», είπε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

