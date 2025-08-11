Η Νέα Ζηλανδία ανακοινώνει πως εξετάζει την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης - Real.gr

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας θα ζυγίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Ωκεανίας, ο Ουίνστον Πίτερς.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κρίστοφερ Λούξον θα λάβει επίσημα την απόφασή της τον Σεπτέμβριο και θα την παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξήγησε.

Αρκετές χώρες –νωρίτερα σήμερα η Αυστραλία, προ ημερών η Γαλλία, ο Καναδάς και η Βρετανία– έχουν αναγγείλει πως θα αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της ΓΣ.

Ο κ. Πίτερς τόνισε πως η χώρα του ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, η απόφασή της δεν θα επηρεαστεί από τη στάση συμμάχων της.

«Σκοπός μας είναι να ζυγίσουμε προσεκτικά το ζήτημα και κατόπιν να δράσουμε σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τα εθνικά συμφέροντα» της Νέας Ζηλανδίας, επέμεινε ο επικεφαλής της διπλωματίας της.

Η χώρα έχει πει «με σαφήνεια» εδώ και καιρό πως το ζήτημα «της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από πλευράς μας» αφορά κυρίως «το πότε, όχι το αν». Αλλά η κυβέρνηση θα εξετάσει το εάν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος στα παλαιστινιακά εδάφη για την αναγνώρισε «βιώσιμου» κράτους για να προχωρήσει, πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters