Η Νικαράγουα καταργεί τα ταξίδια χωρίς θεώρηση διαβατηρίου για τους πολίτες Βενεζουέλας, Κίνας και άλλων 126 κρατών - Real.gr

Η Νικαράγουα καταργεί τα ταξίδια χωρίς θεώρηση διαβατηρίου για τους πολίτες Βενεζουέλας, Κίνας και άλλων 126 κρατών

04:00, 14/02/2026
Οι αρχές της Νικαράγουας έβαλαν τέλος στα ταξίδια δίχως την υποχρέωση εξασφάλισης θεωρήσεων διαβατηρίων για τους πολίτες της Βενεζουέλας, της Κίνας και 126 χωρών ακόμη, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση στη Μανάγουα ανακοίνωνε πανομοιότυπο μέτρο για τους υπηκόους της Κούβας. Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερες σχετικά ανέφεραν πως το μέτρο αποφασίστηκε λόγω πίεσης από πλευράς Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ—τόσο η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αυτή του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν—έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα τον πρόεδρο Ντανιέλ Ορτέγα και τη συμπρόεδρο και σύζυγό του Ροσάριο Μουρίγιο ότι επέτρεπαν σε Κουβανούς και άλλους να διέρχονται ανεμπόδιστα από το έδαφος της Νικαράγουας, διευκολύνοντας την παράτυπη μετανάστευση προς την αμερικανική επικράτεια.

