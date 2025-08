Χαμάς: Νέο βίντεο με τον Ισραηλινό όμηρο Εβιάταρ Νταβίντ - Η οικογένεια του καταδικάζει την ωμή και ποταπή προπαγάνδα της οργάνωσης - Real.gr

Η οικογένεια του ισραηλινού ομήρου Εβιάταρ Νταβίντ καταδικάζει την «ωμή» και «ποταπή» προπαγάνδα της Χαμάς μετά την δημοσίευση νέου βίντεο με τον νεαρό όμηρο από το ισλαμικό παλαιστινιακό κίνημα.

«Είμαστε αναγκασμένοι να υπομένουμε το θέαμα του αγαπημένου γιου και αδελφού μας Εβιάταρ Νταβίντ που έχει αφεθεί σκοπίμως και κυνικά να λιμοκτονεί μέσα στα τούνελ της Χαμάς στην Γάζα -ένας ζωντανός σκελετός, θαμμένος ζωντανός», δηλώνει στην ανακοίνωση η οικογένειά του.

Την Πέμπτη, η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ και στην συνέχεια η Χαμάς δημοσίευσαν δύο βίντεο με ομήρους. Το βίντεο με τον Εβιάταρ Νταβίντ συγκλόνισε το Ισραήλ και επανέφερε την συζήτηση για την ανάγκη ταχείας επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

New Hamas video shows Israeli hostage Evyatar David

abducted at the Nova festival 665 days ago

Starving, shackled and sketching on a tunnel wall.

Starving prisoners is a war crime. Bring him and every hostage home, open aid corridors and end the suffering now. pic.twitter.com/CwdDG96rl3

— Victor de Ascenção (@victordascencao) August 1, 2025