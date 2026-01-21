Ομιλία Τραμπ στο Νταβός: Οι αιχμές σε ΝΑΤΟ και ΕΕ και οι απαιτήσεις για τη Γροιλανδία - Real.gr

Να κατευνάσει τις ανησυχίες από όσους είχαν πειστεί πως (αργά ή γρήγορα) θα εισβάλει στη Γροιλανδία, επιχείρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει βία, αλλά ζητά άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτησή της, ώστε να χτίσει τον Golden Dome.

«Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε» προειδοποίησε ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δεν παρέλειψε να μιλήσει για όλα τα φλέγοντα ζητήματα: από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Βενεζουέλα, μέχρι τα ενεργειακά και τα γυαλιά του Μακρόν, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην Ευρώπη που «δεν βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά στο όμορφο Νταβός της Ελβετίας και να απευθύνομαι σε τόσους πολλούς σεβαστούς ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου — τόσους πολλούς φίλους και μερικούς εχθρούς», ανέφερε κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Τραμπ, ο οποίος, ούτε φέτος ξέχασε τον «sleepy» Τζο Μπάιντεν, όπως τον χαρακτήρισε.

«Εχθές συμπληρώθηκε ένας χρόνος της νέας μας διακυβέρνησης με σπουδαία αποτελέσματα σε όλους τους τομείς: οικονομία και επενδύσεις που καλπάζουν, σύνορα ασφαλή και μία Αμερική που επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Η δική μου Αμερική είναι μία χώρα που επιστρέφει όπως καμία άλλη στο παρελθόν. Τα ανοιχτά και επικίνδυνα σύνορα της Αμερικής έχουν κλείσει. Η Αμερική είναι η οικονομική μηχανή του πλανήτη. Μέσα σε έναν χρόνο, η δική μας πολιτική – παρά τα όσα προέβλεπαν οι ειδικοί, έχει παράξει ανάπτυξη χωρίς κόστος, που η χώρα δεν έχει δει τα τελευταία 100 τουλάχιστον χρόνια. Έχουμε θεσμοθετήσει τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές της σύγχρονης ιστορίας των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα. Κανένας δεν μας πίστευε κανένας δεν πίστευε πως θα το πετύχουμε και όμως είναι γεγονός» πρόσθεσε.

«Μέσα σε έναν χρόνο έχουμε απολύσει περισσότερους από 270.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους η μεγαλύτερη απομάκρυνση προσωπικού από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» συνέχισε, για να πετάξει αμέσως τα καρφιά του στην Ευρώπη:

«Αγαπώ την Ευρώπη αλλά δεν βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ορισμένα μέρη στην Ευρώπη δεν αναγνωρίζονται πλέον. Η εστίαση στην πράσινη ενέργεια και η μαζική μετανάστευση έχουν καταστρέψει την Ευρώπη. Στην Ευρώπη βλέπουμε να γίνονται όλα όσα η ακροαριστερά είχε σχεδιάσει για τις ΗΠΑ».

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι με τη βοήθεια των ΗΠΑ, «θα τα πάει φανταστικά» και «θα βγάλει περισσότερα λεφτά».

«Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι σε ιστορικό υψηλό λόγω των χειρισμών μου και τον περασμένο μήνα είχαμε και μία ιστορική συνδρομή και συμβολή στις πετρελαϊκές μας ανάγκες από τη Βενεζουέλα» υποστήριξε προσθέτοντας πως: «Μπαίνουμε άμεσα και δυναμικά στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας αν και είχα προσωπικές ενστάσεις λόγω ζητημάτων ασφαλείας. Είμαστε ηγέτες και στην τεχνητή νοημοσύνη και το αναγνωρίζει αυτό ακόμη και η Κίνα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να επιτεθεί και στις… ανεμογεννήτριες, υποστηρίζοντας: «Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι χώρες που έχουν περισσότερες ανεμογεννήτριες, χάνουν περισσότερα χρήματα και τόσο χειρότερα τα πάνε.

Μόνο ηλίθιοι εξακολουθούν να κατασκευάζουν ανεμογεννήτριες για ενέργεια. Χάνουν χρήματα καταστρέφουν τη γη τους και παράγουν πολύ λιγότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζονται».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η Κίνα «κατασκευάζει σχεδόν όλους τους ανεμόμυλους», αλλά ο ίδιος δεν έχει βρει «κανένα αιολικό πάρκο στην Κίνα».

«Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό; Είναι ένας καλός τρόπος να το δει κανείς. Η Κίνα είναι πολύ έξυπνη. Τους κατασκευάζει. Τους πουλάει για μια περιουσία», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε και στον Όλαφ Σολτς για την ενεργειακή πολιτική που ακολούθησε στη Γερμανία, ισχυριζόμενος ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελάριου έλαβε λανθασμένες αποφάσεις.

«Η Γερμανία παράγει σήμερα 22% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι το 2017. Και αυτό δεν είναι λάθος του σημερινού καγκελαρίου. Αυτός επιλύει το πρόβλημα. Θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά αυτό που έκαναν πριν από την άφιξή του, υποθέτω ότι είναι ο λόγος για τον οποίο έφτασε εκεί. Και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 64% υψηλότερες. Υπάρχουν ανεμόμυλοι σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν ανεμόμυλοι παντού, και είναι αποτυχημένοι», πρόσθεσε.

Άφησε επίσης αιχμές και στη Βρετανία για τα ενεργειακά, αναφέροντας: «Βρίσκονται πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα, ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο. Αλλά δεν το χρησιμοποιούν, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ενέργειά τους έχει φτάσει σε καταστροφικά χαμηλά επίπεδα με εξίσου υψηλές τιμές».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε επίσης τις κατηγορίες ότι το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας έχει εξαντληθεί: «Δεν έχουν καν βρει το πετρέλαιο», υποστήριξε. «Η Βόρεια Θάλασσα είναι απίστευτη», πρόσθεσε, αλλά «δεν επιτρέπουν σε κανέναν να κάνει γεωτρήσεις με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον».

Για το φλέγον ζήτημα της Γροιλανδίας και τον διακαή του πόθο να την προσαρτήσει, ο Τραμπ, αφού σημείωσε πως «έχω τεράστιο σεβασμό για τους κατοίκους της Γροιλανδίας και της Δανίας», πρόσθεσε με νόημα πως «κάθε κράτος του ΝΑΤΟ έχει υποχρεώσεις».

«Στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τα να πέσει σε τρίτα χέρια. Πολεμήσαμε εκεί που η Δανία δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Σώσαμε αυτό το υπέροχο μεγάλο κομμάτι πάγου», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας:

«Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μάλλον ως ηλίθιοι επιστρέψαμε τη Γροιλανδία στη Δανία. Και σήμερα είναι οι ίδιοι αγνώμονες που δεν θα μας επιτρέπουν να είμαστε εκεί… Η Γροιλανδία αυτή η τεράστια σχεδόν ακατοίκητη και ανεκμετάλλευτη έκταση είναι εδώ και χρόνια ανυπεράσπιστη απέναντι στην Κίνα και την Ρωσία».

Ακολούθως, ο Τραμπ εξήγησε ότι: «Δεν θέλουμε τη Γροιλανδία για τις σπάνιες γαίες. Μόνο για την παγκόσμια ασφάλεια στο Βόρειο ημισφαίριο, για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τη δυτική ασφάλεια συνολικά. Το 2019 η Δανία είχε δηλώσει πως θα δώσει σημαντικά κεφάλαια για την άμυνα. Έχει δώσει μόλις το 1%».

«Δεν απειλούμε το ΝΑΤΟ, επιχειρούμε να δώσουμε νέα δυναμική στο ΝΑΤΟ μέσω της Γροιλανδίας», διευκρίνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας: «Έχω κάνει τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο Πρόεδρο για να υπάρξει και να συνεχίσει να υπάρχει ΝΑΤΟ. Χωρίς εμένα και όσα έκανα το 2019 δεν θα είχατε ΝΑΤΟ. Δίνουμε τόσα πολλά στο ΝΑΤΟ και παίρνουμε τόσο λιγά. Δεν εκτιμούν αυτό που κάνουμε. Μιλώ για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη» επανέλαβε ο Τραμπ.

«Θα έπρεπε να πληρώνουμε το χαμηλότερο επιτόκιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, γιατί χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα υπήρχε η χώρα σας…» τόνισε επίσης ο Τραμπ στην ομιλία του.

«Όλοι σας μας έχετε διαχρονικά εκμεταλλευτεί. Χωρίς εμάς όμως δεν υπάρχει οικονομία, ανάπτυξη και πλούτος. Χωρίς εμάς οι περισσότερες χώρες του κόσμου δεν θα υπήρχαν. Χωρίς τον δικό μας στρατό σκεφτείτε πού θα βρισκόσασταν» πρόσθεσε.

Αφού χαρακτήρισε, δε, εξαιρετικό τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα χρησιμοποιήσει βία.

«Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία, οπότε θα είμαστε, ειλικρινά, ασταμάτητοι», δήλωσε. «Αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Εντάξει. Τώρα όλοι λένε, ωραία, καλά», είπε.

«Αυτή είναι πιθανώς η πιο σημαντική δήλωση που έκανα, επειδή οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα χρησιμοποιήσω βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία», κατέστησε σαφές.

«Θέλουμε να χτίσουμε τον πυρήνα του Golden Dome. Εμείς χτίσαμε και το Iron Dome στο Ισραήλ και έχω πει δεκάδες φορές στον Μπίμπι “σταμάτα να παίρνεις τα εύσημα” για κάτι που εμείς με δική μας τεχνολογία φτιάξαμε», τόνισε επίσης ο Τραμπ, αρπάζοντας την ευκαιρία να επιτεθεί στην ηγεσία του Καναδά: «Το αμυντικό σύστημα θα προστατεύει και τον Καναδά, ο (πρωθυπουργός) Κάρνεϊ είναι αχάριστος. Ο Καναδάς παίρνει πολλά δωρεάν από εμάς. Παρεμπιπτόντως, θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες, αλλά δεν είναι. Είδα τον πρωθυπουργό σας χθες. Δεν ήταν και πολύ ευγνώμων. Θα έπρεπε να μας είναι ευγνώμονες. Ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το θυμάστε αυτό την επόμενη φορά που θα κάνετε δηλώσεις».

«Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία. Ένα κομμάτι γης. Τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της. Αυτό δεν θα αποτελούσε απειλή για το ΝΑΤΟ, θα ενίσχυε την ασφάλεια της Συμμαχίας. Η Γροιλανδία βρίσκεται ανυπεράσπιστη σε μια στρατηγική τοποθεσία Κανένα άλλο κράτος δεν μπορεί να προστατέψει τη Γροιλανδία εκτός από τις ΗΠΑ. Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι» υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας πως «δεν υπάρχει τίποτα κακό» στο να αποκτά η Αμερική εδάφη.

«Το 2019, η Δανία δήλωσε ότι θα δαπανήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την άμυνα της Γροιλανδίας. Αλλά, όπως γνωρίζετε, δαπάνησε λιγότερο από το 1% αυτού του ποσού», είπε.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιδιώκω άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε εκ νέου την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουμε αποκτήσει πολλά άλλα εδάφη κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας, όπως έχουν κάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε ωστόσο να δώσει τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους, προειδοποιώντας: «Σας παρέχουμε τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα του κόσμου – πλέον και σε πολύ μικρότερους χρόνους – και θέλουμε απλά ένα κομμάτι πάγου. Έχετε επιλογή να πείτε ναι και θα σας είμαστε υπόχρεοι και να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε» είπε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην Ουκρανία, όπου όπως υπογράμμισε, θέλει να σταματήσει το «λουτρό αίματος».

«Η Ευρώπη πρέπει να τρέξει με την Ουκρανία εμείς όχι – Μας χωρίζει ένας μεγάλος υπέροχος Ωκεανός» τόνισε, αποκαλύπτοντας πως θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη.

«Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία, θέλει και ο Ζελένσκι τον οποίο θα συναντήσω εδώ. Βοηθώ την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ για να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Αυτό που ζητάω εγώ, είναι ένα κομμάτι πάγκου. Για την Παγκόσμια Ειρήνη είναι ένα πολύ μικρό αίτημα σχετικά με όσα έχουμε κάνει για όλους εσάς» είπε.

«Τελειώστε με την συμφωνία για το τέλος του Πολέμου. Δεν θέλω να σας πιέσω αλλά πρέπει να το τελειώσετε» ήταν το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου σε Πούτιν και Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να χλευάσει για μία ακόμα φορά τον Εμανουέλ Μακρόν για τα γυαλιά ηλίου (έχει υποστεί ρήξη αιμοφόρου αγγείου στο μάτι του), επαναφέροντας τη συζήτηση για τις τιμές των φαρμάκων.«Τον είδα χθες με αυτά τα όμορφα γυαλιά ηλίου. Τι στο καλό συνέβη;» ανέφερε, προκαλώντας αντιδράσεις στο ακροατήριο. «Μου αρέσει [ο Μακρόν], πραγματικά μου αρέσει είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, έτσι δεν είναι;» είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε με τον Μακρόν -μιμούμενος μάλιστα τη φωνή του- και πώς απείλησε να επιβάλει δασμούς στα γαλλικά προϊόντα, εκτός αν ο Γάλλος πρόεδρος συμφωνούσε με τις απαιτήσεις του Τραμπ σχετικά με τις τιμές των φαρμάκων.

Ο Γαλλος πρόεδρος εμφανίστηκε την Τρίτη στο Νταβός φορώντας γυαλιά ηλίου τα οποία είχε υιοθετήσει για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Παρίσι, έπειτα από πρόβλημα στο μάτι.