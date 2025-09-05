Η Ουάσινγκτον ενημέρωσε την Ευρώπη ότι θα προχωρήσει σε περικοπές στη στρατιωτική βοήθεια, λέει Λιθουανός αξιωματούχος - Real.gr

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας πληροφόρησε την περασμένη εβδομάδα ευρωπαϊκές χώρες ότι η στρατιωτική υποστήριξη, την οποία τους παρέχει βάσει ενός προγράμματος γνωστού ως Τμήμα 333 (Section 333), θα μηδενιστεί από το επόμενο οικονομικό έτος, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Λιθουανίας.

Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν χθες, Πέμπτη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταργήσουν σταδιακά κάποια από τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν σε ευρωπαϊκές χώρες κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, προκαλώντας ανησυχίες μεταξύ χωρών που λαμβάνουν αυτή τη βοήθεια, όπως η Λιθουανία, η Εσθονία και η Λετονία.

Η Λιθουανία βρίσκεται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με το ποια στρατιωτική υποστήριξη θα συνεχισθεί και ποια θα αναβληθεί, δήλωσε σε δημοσιογράφους σήμερα στο Βίλνιους ο διευθυντής πολιτικής του υπουργείου Άμυνας Βαϊντότας Ουρμπέλις.