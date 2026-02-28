Quantcast
Η Ουάσινγκτον κατηγορεί το Ιράν για «παιχνίδια και κόλπα» στις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα - Real.gr
real player

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί το Ιράν για «παιχνίδια και κόλπα» στις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα

23:45, 28/02/2026
Η Ουάσινγκτον κατηγορεί το Ιράν για «παιχνίδια και κόλπα» στις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν στο Ιράν πολλούς τρόπους να έχει ένα μη στρατιωτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας αλλά η προσφορά αυτή συνάντησε "παιχνίδια και κόλπα", δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο αξιωματούχος, που αρνήθηκε να κατονομαστεί, προσέθεσε πως η έλλειψη σοβαρότητας εκ μέρους της Τεχεράνης στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμά της δεν άφησε άλλη επιλογή στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ παρά να επιτεθεί.

“Ήταν πολύ σαφές πως σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να κάνουν εμπλουτισμό [ουρανίου] έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για [να κατασκευάσουν] πυρηνική βόμβα”, δήλωσε στους δημοσιογράφους υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

02:08 01/03
Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

01:24 01/03
Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

00:58 01/03
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

00:42 01/03
Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

00:23 01/03
ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

00:03 01/03
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00 01/03
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved