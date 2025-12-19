Η Ουκρανία ανακοινώνει ότι παρέλαβε 1.003 νέες σορούς από τη Ρωσία - Real.gr

Quantcast
Η Ουκρανία ανακοινώνει ότι παρέλαβε 1.003 νέες σορούς από τη Ρωσία

15:30, 19/12/2025
Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε από τη Ρωσία 1.003 νέες σορούς που παρουσιάστηκαν ότι ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιώτες οι οποίοι σκοτώθηκαν στη μάχη, κάτι που ανεβάζει σε πάνω από 16.000 τον αριθμό των λειψάνων που έχουν επιστραφεί από τη Μόσχα από την αρχή της χρονιάς.

«Πραγματοποιήθηκαν επαναπατρισμοί, επέστρεψαν στην Ουκρανία 1.003 σοροί, που, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιωτικούς», ανακοίνωσε μέσω Telegram το ουκρανικό κέντρο που ασχολείται με τους αιχμαλώτους πολέμου.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, η Μόσχα από την πλευρά της παρέλαβε από το Κίεβο τα λείψανα 26 Ρώσων στρατιωτών.

Αυτή η νέα ανταλλαγή ανεβάζει σε πάνω από 16.000 τον αριθμό των σορών που έχουν επιστραφεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία από την αρχή της χρονιάς. Η Ουκρανία από την πλευρά της επέστρεψε κάποιες εκατοντάδες σορούς στη Ρωσία κατά την ίδια περίοδο.

Οι ανταλλαγές των λειψάνων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν και αιχμαλώτων πολέμου είναι το μοναδικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε δίκτυο της αμερικανικής τηλεόρασης ότι η χώρα του έχασε περίπου 46.000 στρατιώτες από το 2022, ένας αριθμός που οι αναλυτές θεωρούν υποτιμημένο. Είχε επίσης κάνει λόγο για «δεκάδες χιλιάδες» αγνοούμενους και αιχμαλώτους.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC και το δίκτυο Mediazona, που βασίζονται σε στοιχεία που είναι ελεύθερα προσβάσιμα, δηλώνουν ότι έχουν καταγράψει περισσότερους από 153.000 Ρώσους στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο πραγματικός τους αριθμός είναι πιθανόν υψηλότερος.

