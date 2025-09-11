Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό πολεμικό πλοίο αξίας 60 εκατ. δολαρίων στη Μαύρη Θάλασσα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό πολεμικό πλοίο αξίας 60 εκατ. δολαρίων στη Μαύρη Θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ

12:23, 11/09/2025
Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR), έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο υποστηρίζεται ότι ουκρανικό drone χτύπησε και έθεσε εκτός λειτουργίας πλοίο του στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, η επίθεση σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, ανοιχτά του Νοβοροσίσκ με στόχο πλοίο της κατηγορίας MPSV07 που χτυπήθηκε ενώ εκτελούσε περιπολία στον Κόλπο του Νοβοροσίσκ κοντά στο Κράι Κρασνοντάρ της Ρωσίας, όπου είναι επί του παρόντος εγκατεστημένος ο Στόλος της Μαύρης Θάλασσας.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, τα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών του ρωσικού σκάφους καταστράφηκαν και το πλοίο τέθηκε εκτός λειτουργίας και στάλθηκε για δαπανηρές επισκευές», ανέφερε η HUR σε σημερινή ανακοίνωσή της.

 

Στην ίδια ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι το πλοίο που έγινε στόχος έχει εκτιμώμενη αξία 60 εκατομμυρίων δολαρίων και τέθηκε σε λειτουργία το 2015.

Όπως αναφέρει η Κyiv Ιndependent, η Ρωσία διαθέτει πέντε πλοία αυτής της κατηγορίας με ένα έκτο να είναι υπό κατασκευή.

Κατά την ουκρανική ιστοσελίδα, σε αυτή την κατηγορία ανήκει το πλοίο Spasatel Demidov, που παραδόθηκε το 2015 και είναι νηολογημένο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Τα πλοία της κατηγορίας Project MPSV07 είναι εξοπλισμένα με συστήματα κατάδυσης, τηλεχειριζόμενα οχήματα, σόναρ πλευρικής σάρωσης και ηλεκτρονικό εξοπλισμό πληροφοριών ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθεώρηση του θαλάσσιου βυθού.

