Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία και κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ στην Κριμαία - Real.gr

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία και κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ στην Κριμαία

07:04, 05/12/2025
Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες βράδυ ότι επλήγη χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στη Ρωσία (νοτιοδυτικά), με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη πυρκαγιά.

Κατά την ίδια πηγή, η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από ρωσικής πλευράς. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.

Η Ουκρανία λέει πως κατέστρεψε μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ της Ρωσίας στην Κριμαία

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι επιδρομή drones κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων τύπου MiG-29 καθώς και σταθμό ραντάρ στη χερσόνησο της Κριμαίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μαχητικό βρισκόταν σταθμευμένο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Κάσα, ανέφερε η ίδια πηγή, δημοσιοποιώντας βίντεο που εικονίζει μη επανδρωμένο εναέριο όχημα να το πλήττει.

Τα μαχητικά του τύπου είχαν σχεδιαστεί τη σοβιετική εποχή και παρήχθησαν κατά μεγάλους αριθμούς — αποτελούσαν άλλωστε στο παρελθόν το κύριο μαχητικό και της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, προτού το Κίεβο στραφεί σε τύπους δυτικής κατασκευής, εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία που οδεύει να κλείσει τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο.

Οι πληροφορίες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία δεν μπορούν να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Δημοσίευμα σε αμερικανικό ιστότοπο εξειδικευμένο στις στρατιωτικές υποθέσεις που παρακολουθεί συστηματικά τον πόλεμο σημειώνει πως το δείγμα που φέρεται να καταστράφηκε μοιάζει να ήταν αναβαθμισμένο και προηγμένο, σχεδιασμένο προκειμένου να επιχειρεί από αεροπλανοφόρο, ωστόσο συμπληρώνει πως θα μπορούσε να μην ήταν επιχειρησιακό, ή να αποτελούσε ομοίωμα. Υπογραμμίζει επίσης πως τα αεροσκάφη του τύπου σπανίως χρησιμοποιούνται στον πόλεμο.

