Η Ουκρανία επικύρωσε «ιστορική» συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά - Real.gr

Το ουκρανικό Κοινοβούλιο επικύρωσε σήμερα την «ιστορική» συμφωνία που σύναψε η ουκρανική κυβέρνηση με την Ουάσινγκτον, για προνομιακή πρόσβαση στις ΗΠΑ στους ουκρανικούς φυσικούς πόρους, ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας.

Συνολικά 338 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης και κανείς κατά, δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της ουκρανικής Βουλής.

«Το ουκρανικό κοινοβούλιο επικύρωσε την ιστορική συμφωνία οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ», δήλωσε η υπουργός Γιούλια Σβιριντένκο με ανάρτηση στο X, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό το έγγραφο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για να λάβει το Κίεβο νέα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια για να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

Έπειτα από εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων, Κίεβο και Ουάσινγκτον υπέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνίες για τα ουκρανικά ορυκτά και χρηματοδότηση επενδύσεων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για πιθανή νέα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, αν και δεν παρέχει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας.

Αυτή, για την προώθηση της οποίας κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει μεγάλη σημασία για τις προσπάθειες του Κιέβου να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον Λευκό Οίκο, που είναι ο κυριότερος υποστηρικτής του στον πόλεμο εναντίον της ρωσικής εισβολής.

⚡️Ukraine’s parliament ratifies minerals deal between Washington, Kyiv.

The agreement establishes a joint investment fund between Kyiv and Washington and grants the U.S. special access to projects developing Ukraine’s natural resources.https://t.co/1d0eGTUyjD

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 8, 2025