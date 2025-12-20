Η Ουκρανία έπληξε εξέδρα πετρελαίου και πολεμικό πλοίο της Ρωσίας στην Κασπία - Real.gr

Quantcast
Η Ουκρανία έπληξε εξέδρα πετρελαίου και πολεμικό πλοίο της Ρωσίας στην Κασπία

10:09, 20/12/2025
  • Η Ουκρανία ανακοίνωσε πλήγματα την Παρασκευή σε ρωσικές στρατηγικές υποδοχές στην Κασπία, χρησιμοποιώντας drones μεγάλης εμβέλειας, με στόχο τη ρωσική πολεμική μηχανή.
  • Πρόκειται για τουλάχιστον την τρίτη επίθεση σε υποδομές πετρελαίου στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ανακοινώθηκε και πλήγμα σε ρωσικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα.
  • Τα πλήγματα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ουκρανίας, η οποία τους τελευταίους μήνες εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, με στόχο να περιορίσει τα έσοδα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Μόσχας.
Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα την εξέδρα άντλησης πετρελαίου και αερίου Φιλανόφσκι, που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό των υδρογονανθράκων Lukoil, και το περιπολικό σκάφος Αχότνικ («κυνηγός») της Ρωσίας καθώς έπλεε στην Κασπία θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Telegram.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων με drones μεγάλης εμβέλειας, με στόχο στρατηγικές υποδομές που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Πρόκειται για τουλάχιστον την τρίτη επίθεση σε υποδομές πετρελαίου στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ουκρανική πλευρά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το μέγεθος των ζημιών ή για πιθανά θύματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από τη Ρωσία.

 


Τα πλήγματα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ουκρανίας, η οποία τους τελευταίους μήνες εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από το μέτωπο, με στόχο να περιορίσει τα έσοδα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Μόσχας. Προηγούμενες επιθέσεις είχαν ήδη προκαλέσει διακοπή της παραγωγής σε σημαντικά πεδία του Καρς και Filanovsky.

Σε ξεχωριστή αλλά σχετική εξέλιξη, η Ουκρανία ανακοίνωσε επίσης πλήγμα σε ρωσικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων με drones που επεκτείνονται σε θαλάσσιες ζώνες όπου δρα η Ρωσία.

 

 

