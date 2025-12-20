Η Ουκρανία έπληξε εξέδρα πετρελαίου και πολεμικό πλοίο της Ρωσίας στην Κασπία - Real.gr

Ουκρανικά drones έπληξαν σήμερα την εξέδρα άντλησης πετρελαίου και αερίου Φιλανόφσκι, που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό των υδρογονανθράκων Lukoil, και το περιπολικό σκάφος Αχότνικ («κυνηγός») της Ρωσίας καθώς έπλεε στην Κασπία θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Telegram.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων με drones μεγάλης εμβέλειας, με στόχο στρατηγικές υποδομές που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Πρόκειται για τουλάχιστον την τρίτη επίθεση σε υποδομές πετρελαίου στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ουκρανική πλευρά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το μέγεθος των ζημιών ή για πιθανά θύματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από τη Ρωσία.

Ukraine’s Security Service has struck yet another Russian offshore oil platform in the Caspian Sea, marking the fourth attack on such facilities in the region and the third platform targeted. The latest strike targeted a drilling installation at the Rakushchechnoye field, named… https://t.co/KpWgTQvZnl pic.twitter.com/CG6eWfYEZg — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 19, 2025



Τα πλήγματα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ουκρανίας, η οποία τους τελευταίους μήνες εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από το μέτωπο, με στόχο να περιορίσει τα έσοδα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Μόσχας. Προηγούμενες επιθέσεις είχαν ήδη προκαλέσει διακοπή της παραγωγής σε σημαντικά πεδία του Καρς και Filanovsky.

Σε ξεχωριστή αλλά σχετική εξέλιξη, η Ουκρανία ανακοίνωσε επίσης πλήγμα σε ρωσικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων με drones που επεκτείνονται σε θαλάσσιες ζώνες όπου δρα η Ρωσία.