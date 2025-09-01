Η Ουκρανία υποπτεύεται «ρωσική εμπλοκή» στη δολοφονία του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου Παρούμπι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
12:03, 01/09/2025
Η Ουκρανία υποπτεύεται «ρωσική εμπλοκή» στη δολοφονία του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου Παρούμπι – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ουκρανία υποψιάζεται ανάμιξη της Ρωσίας στο φόνο του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου Αντρίι Παρούμπι, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής αστυνομίας.

Ο Παρούμπι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το Σάββατο στο Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι συνελήφθη ένας ύποπτος γι’ αυτό που αποκάλεσε «φρικτό φόνο» που έπληξε «την ασφάλεια μιας εμπόλεμης χώρας».

«Γνωρίζουμε ότι το έγκλημα αυτό δεν ήταν τυχαίο. Υπάρχει ρωσική ανάμιξη. Όλοι θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου», δήλωσε μέσω του Facebook ο αρχηγός της αστυνομίας Ιβάν Βιχίβσκι.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει το φόνο ούτε τις υποψίες ότι είναι αναμιγμένη σ’ αυτόν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο δήλωσε μέσω του Telegram ότι ο ύποπτος ως δράστης του φόνου συνελήφθη στη διάρκεια της νύκτας στην περιφέρεια Χμελνίτσκι της δυτικής Ουκρανίας.

«Πολλές λεπτομέρειες δεν είναι δυνατό να δημοσιοποιηθούν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κλιμένκο. «Θα πω μόνο ότι το έγκλημα ήταν προσεκτικά σχεδιασμένο: οι κινήσεις του θύματος είχαν μελετηθεί, είχε χαρτογραφηθεί ένας δρόμος και είχε εκπονηθεί σχέδιο διαφυγής», δήλωσε ο Κλιμένκο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Βιχίβσκι δήλωσε πως ο ύποπτος είχε μεταμφιεσθεί σε διανομέα και άνοιξε πυρ εναντίον του Παρούμπι μέρα μεσημέρι, πυροβολώντας οκτώ φορές.

 

 

Ο δράστης είχε μάλιστα βεβαιωθεί ότι το θύμα του ήταν νεκρό, πρόσθεσε ο Βιχίβσκι.

«Πέρασε πολύ χρόνο προετοιμάζοντας, παρακολουθώντας, σχεδιάζοντας και τελικά πάτησε τη σκανδάλη. Χρειαστήκαμε μόνο 36 ώρες για να τον εντοπίσουμε και να τον συλλάβουμε», πρόσθεσε ο Βιχίβσκι.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες από τη σύλληψη, στις οποίες εικονίζονται δύο μέλη των ειδικών δυνάμεων να κρατούν από τους βραχίονες έναν άνδρα με χειροπέδες. Αυτός ο τελευταίος είναι γυμνός από τη μέση κι επάνω, έχει στραμμένη την πλάτη του στην κάμερα και δεν φαίνεται το πρόσωπό του.

Ο Παρούμπι, 54 ετών, ήταν βουλευτής και είχε υπηρετήσει ως πρόεδρος του κοινοβουλίου από τον Απρίλιο 2016 ως τον Αύγουστο 2019. Ήταν ένας από τους ηγέτες των διαμαρτυριών του 2013-14 με αίτημα στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες οδήγησαν στην ανατροπή του φιλορώσου τότε προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Ο Παρούμπι ήταν επίσης γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας από το Φεβρουάριο ως τον Αύγουστο 2014, μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας και οι υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία άρχισαν να πολεμούν εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων.

