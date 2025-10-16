Quantcast
Η Ουρουγουάη υιοθέτησε νόμο που επιτρέπει την ευθανασία - Real.gr
Η Ουρουγουάη υιοθέτησε νόμο που επιτρέπει την ευθανασία

05:30, 16/10/2025
Η Ουρουγουάη υιοθέτησε νόμο που επιτρέπει την ευθανασία

Όπως αναμενόταν, η Ουρουγουάη υιοθέτησε χθες Τετάρτη νόμο για το τέλος της ζωής, ο οποίος επιτρέπει την ευθανασία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έπειτα από χρόνια επίπονων κοινοβουλευτικών διεργασιών για το ακανθώδες κοινωνικό ζήτημα.

Η Γερουσία ενέκρινε το νομοθέτημα με ευρεία πλειοψηφία 20 ψήφων επί του συνόλου 31 των μελών της που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.

Το συγκριτικά μικρό κράτος της Λατινικής Αμερικής με κατά πλειονότητα καθολικούς κατοίκους έγινε έτσι μέλος του μικρού κύκλου των χωρών όπου επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις ο ιατρικά υποβοηθούμενος θάνατος, στον οποίο ανήκουν επίσης ο Καναδάς, η Ισπανία, η Νέα Ζηλανδία, η Κούβα, η Κολομβία και ο Ισημερινός.

